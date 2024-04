Il caso Tremestieri, Nicosia: “Allarmante il silenzio dei partiti”

"La politica tutta faccia mea culpa" ha detto l'ex candidato sindaco

TREMESTIERI ETNEO (CATANIA) – “L’indagine che ha coinvolto il sindaco Santi Rando assieme ad altri politici, funzionari e professionisti, testimonia il forte degrado politico e sociale che viviamo ormai da anni”. Santo Nicosia, cattolico, già candidato sindaco del comune dell’area metropolitana etnea, interviene sulla vicenda che si è abbattuta sul palazzo municipale.

“È allarmante il silenzio dei partiti politici che hanno sostenuto l’amministrazione” ha sottolineato. “Nessuno di loro, fino a ora, ha sentito il bisogno di condannare quanto emerso dall’indagine della magistratura, e prendere le distanze da questa deriva. E questo è un fatto gravissimo. Non si può fare finta di nulla e continuare a chiedere il voto agli elettori. È quello che sta accadendo”.

“Ma le tornate elettorali, anche le imminenti europee, rappresentano l’occasione per manifestare il proprio dissenso, anche facendo domande scomode ai candidati in campo e ai loro sponsor” – ha detto – “ma è evidente che tanto le scorse tornate elettorali, quanto la stessa vita amministrativa, siano state contrassegnate da un modus operandi, nella migliore delle ipotesi, disinvolto”.

“Purtroppo – ha detto Nicosia – non è improbabile che quanto emerso fino a ora sia soltanto una piccola porzione del malcostume, che ha inficiato profondamente il sereno svolgersi della vita di un’intera comunità. Bisogna rialzare la testa e far sentire la propria voce. Non è più tempo di girarsi dall’altra parte. Occorre reagire, nella consapevolezza che la stragrande maggioranza dei cittadini condanna in modo fermo i fatti emersi sin qui”.

“La politica, tutta, faccia mea culpa. Quanto accaduto non è un caso. È evidente che qualcosa, nel controllo e nella selezione della classe dirigente, sia andato storto e che nell’amministrazione del territorio abbia prevalso l’interesse di pochi, rispetto a quello dell’intera collettività” ha sottolineato l’ex candidato sindaco.

“Sono molto addolorato – conclude – ma so che la nostra comunità è molto resiliente e saprà fare, di una fase così cupa, un momento di riflessione e un’occasione di riscossa, attingendo alle proprie migliori risorse. Sono certo che i cittadini onesti di Tremestieri Etneo sono pronti a lavorare per ridare decoro e dignità al nostro Comune. Io lo sono e sono sicuro di non essere il solo”.