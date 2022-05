Il caso, video choc su TikTok: Vigili urbani accerchiati

Lo sconcerto della politica catanese.

CATANIA – “L’ultimo video che circola sui social a danno di una pattuglia di polizia Municipale è il segno, ove ci fosse mai stato bisogno did conferma, che la città è sull’orlo di un abisso. Bisogna aspettare ancora “apaticamente”, in modo rassegnato,il prossimo avvenimento ancora più grave è drammatico?

È evidente che si tratta di una escalation, una sorta di spavalda sfida a tutta la città”. Lo afferma il consigliere comunale di Grande Catania, Sebastiano Anastasi, commentando il caso del nuovo video di bullismo urbano che riguarda il Lungomare di Catania.

Dopo la spinta che ha rischiato di compromettere il guidatore di un monopattino e il video degli insulti sessiste a due turiste al “Fortino”, arriva un post su TiKTok dove a essere bullizzate sono addirittura le forze della Polizia Locale. “Questi atteggiamenti non sono tollerabili o giustificabili in alcun modo, segno profondo certamente di una realtà drammatica che nessuno vuole ghettizzare, ma che non può subire la popolazione inerme. Non lo meritano i cittadini, non lo meritano gli operatori commerciali, non lo meritano i turisti, non lo meritano le donne e gli uomini del corpo di polizia Municipale, non lo merita Catania”, aggiunge Anastasi.

“Occorre una immediata risposta e azione dello Stato – aggiunge l’esponente autonomista – il Comune da solo non può fronteggiare questa pericolosa deriva. Anche per questo stamattina ho richiesto attraverso il coinvolgimento dei signori Capigruppo Consiliari la convocazione di un consiglio comunale straordinario alla presenza della deputazione regionale e nazionale della città. Le Istituzioni tutte e all’unanimità devono pretendere e ottenere attenzione per Catania con interventi immediati e di ampio respiro “

Interviene con durezza anche l’ex primo cittadino Enzo Bianco (Pd), che esprime solidarietà agli agenti della Municipale. “È una provocazione intollerabile, a cui occorre reagire con ASSOLUTA fermezza.

Dobbiamo dire basta a tutto questo! Con una presa di posizione decisa. Serve una guida, con punti di riferimento certi. Catania deve rialzarsi. Subito!”