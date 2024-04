Il Catania alza la Coppa Italia di Serie C: battuto il Padova 4-2

Vittoria al termine dei supplementari

CATANIA – Il Catania vince la Coppa Italia, ribaltando il 2-1 dell’andata e superando il Padova al termine dei tempi supplementari: finisce 4-2. Eroe di serata Rocco Costantino che, quando si avvicinavano i calci di rigore, segna il gol decisivo.

La gara si mette subito male per il Catania, colpito a freddo da Bortolussi che ribadisce in rete un pallone respinto da Albertoni sulla stoccata al volo di Valente. I rossazzuri non si disuniscono e si affidano alla grinta di Bouah e il continuo movimento sul fronte d’attacco di Cianci e Di Carmine. Proprio quest’ultimo viene strattonato all’ingresso dell’area patavina e la successiva punizione calciata da Cicerelli viene deviata con un braccio da Perrotta: l’arbitro non ha dubbi e indica il dischetto con Di Carmine che spiazza, poi, Zanellati pareggiando i conti. Il Padova manovra bene e segna ancora con Liguori ma l’azione era viziata da un precedente fallo di Valente su Bouah.

I rossazzurri ci mettono impegno e, prima dell’intervallo, trovano il gol che riporta tutto in parità: Cicerelli scambia velocemente con Zammarini e manda il pallone nell’angolino più lontano… firmando il vantaggio etneo. Nella ripresa il Catania non crea particolari pericoli e viene punito su calcio d’angolo da Perrotta che, di testa anticipa tutti, e firma il 2-2. Il Padova intravede la Coppa ma la formazione di Torrente resta in inferiorità numerica per il fallaccio di Delli Carri su Cianci.

Gli etnei si rianimano e Zeoli attinge a cambi decisivi. Ad un minuto dalla fine, infatti, Marsura trova la deviazione vincente da due passi… mandando le squadre ai supplementari. Nel primo extra time succede poco o nulla se si eccettua una deviazione di Costantino contrata da Perrotta e un colpo di testa di Rapisarda che non inquadra lo specchio della porta.

Nel secondo “supplementare” il Catania crea i presupposti per segnare ancora e ci riesce sul filo di lana con Costantino che di testa firma il gol che regala la Coppa Italia di serie C ai rossazzurri.

Tabellino

Stadio “Angelo Massimino” – di Catania/martedì 2 aprile 2024 – ore 20,00

Coppa Italia Serie C – 2023-2024/finale di ritorno

CATANIA – PADOVA

4 – 2 d.t.s.

CATANIA F.C. (3-5-2) – Albertoni, Castellini (k) (dal 3°s.t.s.Chiarella), Monaco (dal 1°s.t.s Kontek), Celli, Bouah (dal 34°s.t. Rapisarda), Peralta (dal 20°s.t. Chiricò), Quaini, Zaammarini, Cicerelli (dal 36°s.t. Marsura), Cianci (dal 34°s.t. Costantino), Di Carmine.

A disposizione: Furlan, Donato, Curado, Ndoj, Haveri.

Allenatore: Michele Zeoli.

PADOVA (4-2-3-1) – Zanellati, Belli (dal 19°s.t. Faedo), Delli Carri, Perrotta, Villa, Radrezza (k) (dal 34°s.t. Fusi), Crisetig, Liguori (dal 34°s.t. Crescenzi), Varas, Valente (dal 19°s.t. Palombi), Bortolussi (dal 42°s.t. Capelli e dal 5°s.t.s. Zamparo).

A disposizione: Donnarumma, Mangiaracina, Favale, Cretella. Bianchi, Dezi, Tordini.

Allenatore: Vincenzo Torrente.

Arbitro: Stefano Nicolini di Brescia.

Assistenti: Lorenzo Giuggioli (Grosseto) e Vincenzo Pedone (Reggio Calabria).

Quarto Uomo: Valerio Pezzopane (L’Aquila).

Reti: 3°p.t. Bortolussi (PD); 26°p.t. Di Carmine (CT) su rigore; 44°p.t. Cicerelli (CT); 27°s.t. Perrotta (PD); 44°s.t. Marsura (CT), 105° Costantino.

Note: Si gioca a “porte chiuse” In tribuna B assiepati circa 1.500 ragazzini delle scuole calcio rossazzurre.

Ammoniti: Belli (PD); Crisetig (PD); Celli (CT); Castellini (CT); Fusi (PD); Monaco (CT).

Espulsi: Delli Carri (PD) al 30°s.t.

Diffidati: Albertoni, Cianci, Celli, Monaco, Sturaro, Chiarella, Bouah, Kontek, Quaini, Rapisarda (CT); Belli, Bianchi, Capelli, Cretella, Delli Carri, Dezi, Fusi, Varas, Villa (PD).

Squalificati; Welbeck (CT); Kirwan (PD).

Indisponibili: Bethers, Tello, Sturaro, Silvestri (CT).

Cronaca

Primo Tempo

3° Padova subito in vantaggio: conclusione al volo di Valente, respinta di Albertoni e Bortolussi ribadisce in rete: 0-1 !

5° Perrotta cincischia e, per poco, non favorisce Bouah;

8 ° Castellini ci prova da fuori: respinto;

22° Delli Carri trattiene Di Carmine lanciato a rete: punizione dal limite;

24° la punizione di Cicerelli manda il pallone sul gomito di Perrotta: rigore per il Catania!

26° dagli 11 metri… Di Carmine firma il pareggio: 1-1 !

35° gol annullato a Liguori per una precedente trattenuta di Valente ai danni di Bouah;

37° colpo di testa di Cicerelli: alto di poco;

44° Catania in vantaggio: scambio stretto tra Cicerelli e Zammarini con conclusione vincente dello stesso Cicerelli che manda nell’angolino il pallone del 2-1 !

46°dopo un minuto di recupero… il primo tempo si chiude col Catania in vantaggio!

Secondo Tempo

8° tiro-cross di Cicerelli: para Zanellati;

12° colpo di testa di Bortolussi che manda il pallone di poco a lato;

14° Castellini sbaglia il controllo… toccando il pallone con un braccio: cartellino giallo e punizione pericolosa per il Padova. La barriera devia in corner la conclusione di Liguori;

19° nel Padova, Belli e Valente lasciano il posto a Faedo e Palombi;

20° nel Catania, Chiricò subentra a Peralta;

27° pareggio del Padova: sul cross dalla bandierina… Perrottadi testa firma il 2-2 !

30° fallaccio di Delli Carri su Cianci: dopo consulto al VAR… l’arbitro espelle Delli Carri. Padova in inferiorità numerica!

34° nel Catania, Costantino subentra a Cianci e Rapisarda rileva Bouah;

34° nel Padova, Fusi e Crescenza subentrano a Redrezza e Liguori;

36° nel Catania, Marsura sostituisce Cicerelli;

42° nel Padova, Capelli rileva Bortolussi;

44° Catania di nuovo in vantaggio: sul cross dalla bandierina di Chiricò… Monaco spizza di testa e Marsura devia il rete il pallone del 3-2 !

45° concessi 4 minuti di recupero;

48° Zanellati blocca a terra la conclusione di Zammarini;

49° si va ai tempi supplementari!

1° tempo supplementare (3-2)

5° Perrotta salva sul colpo di testa a botta sicura di Costantino;

10° colpo di testa di Rapisarda che manda il pallone di poco a lato;

15° il primo tempo supplementare lascia invariato il risultato.

2° tempo supplementare (4-2)

1° nel Catania, Kontek sostituisce Monaco;

3° nel Catania, Chiarella rileva Castellini;

5° nel Padova, Zamparo prende il posto di Capelli;

7° sullo spiovente dalla bandierina…Chiarella manca il colpo di testa da due passi;

12° bel dribbling di Chiricò sul cui cross nessuno riesce a deviare!

15° concesso 1 minuto di recupero;

15° gol del Catania. Pallone scodellato da Quaini, assist di Marsura e colpo di testa vincente di Costantino: 4-2 !

19° la Coppa Italia è del Catania!