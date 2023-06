Il Catania Beach Soccer conquista la Coppa Italia! Un trionfo con dedica

Con un perentorio 3-1 i rossoazzurri regolano il Pisa nella finalissima di Vasto.

CATANIA. Un successo che porta una dedica speciale. Quella che la compagine del presidente Giuseppe Bosco ha consegnato al compianto Santo Palma: il dirigente sportivo scomparso prematuramente esattamente una settimana fa. Dirigente, non molto tempo fa, della stessa società etnea.

Il trionfo è quello della Coppa Italia Aon con il Catania Beach Soccer che ha battuto in finale il Pisa con un perentorio 3-1. Una festa che va ben oltre la vittoria: la formazione rossoazzurra si conferma essere leader del movimento del calcio sulla sabbia con una mentalità che già ieri le aveva permesso di centrare la terza finale di Coppa Italia consecutiva.



Si è giocato sulla spiaggia di Vasto (provincia di Chieti). Marcello Percia Montani, Be Martins e Marco Giordani: sono loro le marcature di una finale che ha confermato il Catania Beach Soccer nell’olimpo nazionale.