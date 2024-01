Il Catania è in palla e cala il poker al Massimino: 4-0 al Brindisi

Una vittoria convincente dopo la caduta di Crotone

CATANIA – Finisce 4-0 con il Catania si presenta in campo con quattro nuovi acquisti, lasciando Chiricò, Welbech e Marsura in panchina insieme a Ladinetti che ha smaltito il lungo infortunio. Il piglio dei rossazzurri è quello giusto anche se il Brindisi si rende minaccioso nei primi minuti senza, tuttavia, impensierire più di tanto Bethers. Gli uomini di Lucarelli potrebbero sbloccare il risultato all’undicesimo ma Saio è prodigioso sulla doppia deviazione sottomisura di Costantino e Di Carmine. L’appuntamento con il gol per il numero 10 è, però, soltanto rimandato perché al 24° Zammarini ruba palla a centrocampo, serve Peralta che mette Di Carmine in condizione di concludere a rete con un preciso diagonale dal basso in alto che si spegne all’incrocio dei pali. La reazione del Brindisi produce qualche patema ai padroni di casa ma prima Castellini è pronto ad opporsi a Voca e poi Bunino manda di testa fuori dopo una problematica respinta di Bethers sulla conclusione di Trotta.

Prima dell’intervallo l’arbitro sorvola su un netto tocco di mani in area ospite di Calderoni in caduta.

Nella ripresa il Brindisi ci prova con Calderoni che impegna Bethers in una difficile deviazione in corner con un tiro dalla distanza. Ma è l’ultimo sussulto brindisino perché il Catania prende il largo poco dopo. Zammarini firma il raddoppio con un cross dalla destra che scavalca l’impreparato Saio. Poi le sostituzioni corroborano i rossazzurri che triplicano con Costantino su rigore, segnano il quarto gol con il subentrato Chiarella e rischiano di arrotondare ulteriormente con Cianci e Cicerelli. Il 4-0 finale fa felici i sostenitori rossazzurri che adesso si aspettano una riprova concreta anche in campo esterno, pur se sabato prossima il Catania è atteso da una insidiosissima trasferta a Picerno che precederà la “determinante” sfida di Coppa Italia a Rimini in programma il 24 gennaio.

Tabellino

Stadio “Angelo Massimino” – di Catania/sabato 13 gennaio 2024

2^ giornata di ritorno Serie C girone C – 2023-2024

CATANIA – BRINDISI 4 – 0

CATANIA F.C. (3-5-2) – Bheters, Curado, Kontek, Castellini, Rapisarda (k) (dal 25°s.t. Cicerelli), Zammarini, Zanellato (dal 34°s.t. Chiarella), Peralta (dal 18°s.t. Welbeck), Celli, Di Carmine (dal 25°s.t. Cianci), Costantino (dal 34°s.t. Chiricò).

A disposizione: Livieri, Albertoni, Ladinetti, Marsura, Popovic, De Luca.

Allenatore: Cristiano Lucarelli.

BRINDISI (3-5-2) – Savio, Gorzelewski, Cappelletti, Bellucci, Valenti, Vona (dal 22°s.t. Lombardi), Malaccari (k), Falbo, Calderoni, Bunino, Trotta.

A disposizione: Albertazzi, Auro, Fiorentino, Merletti, De Feo, Ceesay, De Angelis, Monti, Mazia.

Allenatore: Giorgio Roselli.

Arbitro: Luca Cherchi di Carbonia.

Assistenti: Stefano Franco (Padova) eCarmine De Vito (Napoli).

Quarto ufficiale: Mario Picardi (Viareggio).

Reti: 24°p.t. Di Carmine (CT); 17°s.t. Zammarini (CT); 32°s.t. Costantino (CT) su rigore; 40° Chiarella (CT).

Spettatori: 16.364.

Indisponibili: Rizzo, Silvestri, Bocic, Bouah, Rocca, Mazzotta (CT).

Squalificati: Quaini (CT).

Ammoniti: Kontek (CT); Bellucci (BR)

Primo tempo (1-0)

1° tiro centrale di Bunino;

3° Trotta scambia con un compagno ma conclude debolmente da buona posizione;

11° Catania ad un passo dal vantaggio: Peralta mette in mezzo per l’accorrente Costantino sulla cui deviazione c’è un tocco a botta sicura di Di Carmine ma Saio si salva con un prodigioso colpo di reni. Qualche timida protesta rossazzurra ma il pallone sembra non aver superato la linea di porta,

19° Zammarini ci prova dalla distanza: fuori;

24° Catania in vantaggio: Zammarini ruba palla a centrocampo e porge a Peralta lesto a servire Di Carmine che fulmina Saio con un tiro che finisce la sua corsa all’incrocio dei pali: 1-0 !

33° Vona ci prova dal limite ma Castellini respinge col corpo;

37° Brindisi vicino al pareggio: Kontek sbaglia l’appoggio e Malaccari s’invola e serve Trotta sulla cui conclusione Bethers non trattiene e Bunino manda fuori il tapin di testa;

40° Costantino si gira bene in area ma conclude debolmente;

43° Curado ruba palla sulla trequarti ma poi conclude malamente sul fondo;

45° Calderoni scivola in area e tocca il pallone con la mano destra ma l’arbitro sorvola!

46° dopo 1 minuto di recupero, il primo tempo si chiude col Catania in vantaggio (1-0)

Secondo tempo (4-0)

12° gran tiro dalla distanza di Calderoni e gran risposta di Bethers che devia in corner in plastico volo;

13° colpo di testa di Bunino: alto;

14° sul cross dalla bandierina, colpo di testa centrale di Cappelletti;

17° raddoppio del Catania: Zammarini lascia partire un cross dalla destra che scavalca tutti e s’insacca alle spalle dell’esterrefatto Saio: 2-0 !

18° nel Catania, Welbeck subentra a Peralta;

22° nel Brindisi, Lombardi sostituisce Vona;

25° nel Catania, Rapisarda e Di Carmine lasciano il posto a Cicerelli e Cianci;

31° rigore per il Catania: sul cross di Castellini… Gorzelewski tocca il pallone con la mano.

32° dagli 11 metri… Costantino spiazza Saio: 3-0 !

34° nel Catania, Costantino e Zanellato lasciano il posto a Chiricò e Chiarella;

36° Cicerelli si libera bene in area ma tira fuori di pochissimo;

39° nel Brindisi, Ceesay e Merletti subentrano a Malaccari e Valenti;

40° quarto gol del Catania: Chiarella sbatte il pallone in rete dopo una respinta di Saio sulla deviazione ravvicinata di Cianci: 4-0 !

42° Saio si salva fortuitamente sulla deviazione sottomisura di Cianci;

45° concessi 4 minuti di recupero;

48° Cianci, con un colpo di tacco, smarca Cicerelli che tira centralmente;

49° vince nettamente il Catania (4-0)