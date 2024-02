Il Catania non riesce più a vincere: contro la Casertana è solo 0-0

Etnei in 10 per quasi tutto il secondo tempo

CATANIA – Il Catania non vince più e finisce 0-0. Anche la Casertana mette a frutto la sua trasferta al “Massimino” portando a casa il punto che cercava, malgrado i campani abbiano giocato per un tempo intero in superiorità numerica.

Sturaro dall’inizio

Lucarelli si presenta in campo con Sturaro in mezzo al campo, al debutto assoluto in maglia rossazzurra. Nell’occasione l’ex juventino indossa anche la fascia di capitano. I padroni di casa sembrano animati da buona volontà ma latitano le conclusioni pericolose verso la porta campana. Solo su calcio piazzato Chiricò scalda i guantoni a Venturi che alza il pallone in angolo. La Casertana, che accumula ammonizioni, si affaccia di rado dalle parti di Albertoni e, quando ci riesce, Curcio commette fallo su Bouah. La formazione allenata da Lucarelli appare confusa e con pochi sbocchi, con un Tello che sembra un pesce fuor d’acqua e Bouah che si impegna molto ma poi pecca in lucidità al momento del tocco decisivo… mentre Di Carmine e Cicerelli non trovano lo spunto decisivo.

Ad inizio ripresa il secondo giallo

La ripresa inizia con una doccia gelata per i padroni di casa. Scocca il 3° minuto quando l’incerto arbitro Scatena di Avezzano (sorprenderà tutti concedendo un risicatissimo recupero!) caccia via Sturaro sventolandogli in faccia in secondo cartellino giallo per un fallo a centrocampo che poteva forse essere archiviato senza sanzione. Ma, paradossalmente, i rossazzurri da questo momento gettano il cuore oltre l’ostacolo e con grinta e generosità costruiscono almeno tre palle-gol per sbloccare il risultato. Ma la dea bendata soffia maldestramente sulla conclusione a giro di Chiricò… spingendola fuori d’un soffio quindi Cicerelli s’invola tutto solo sull’imbeccata di Kontek ma si fa ipnotizzare da Venturi. Di Carmine è tra i più propositivi ma… quando Costantini gli fornisce l’assist decisivo… il bomber non riesce a superare l’estremo difensore campano che respinge il tiro a botta sicura.

Nel finale affiora la stanchezza tra le fila rossazzurre: Cianci impegna severamente Venturi e la Casertana spreca qualche buona opportunità. La chicca finale la confeziona il direttore di gara che accorda appena due minuti di recupero a fronte di un’espulsione e ben sette sostituzioni. Il nulla di fatto relega il Catania ancora nelle posizioni di media-bassa classifica. Mercoledì insidiosa trasferta a Latina prima della sfida alla capolista Juve Stabia.

Tabellino

Stadio “Angelo Massimino” – di Catania/domenica 11 febbraio 2024 – ore 16.15

6^ giornata di ritorno – Serie C girone C – 2023-2024

CATANIA – CASERTANA 0 – 0

CATANIA F.C. (4-3-3) – Albertoni, Bouah, Curado, Kontek, Castellini, Welbeck, Sturaro (k), Tello (dal 35°s.t. Quaini), Chiricò (dal 20°s.t. Costantino), Di Carmine (dal 35°s.t. Cianci), Cicerelli (dal 20°s.t. Rapisarda).

A disposizione: Furlan, Donato, Monaco, Haveri, Celli, Peralta, Chiarella.

Allenatore: Cristiano Lucarelli.

CASERTANA(3-5-2) – Venturi, Celiento (k), Bacchetti (dal 28°s.t. Nicoletti), Sciacca, Calapai, Toscano, Proietti (dal 1°s.t. Galletta), Deli, Anastasio, Carretta (dal 42°s.t. Taurino), Curcio.

A disposizione: Marfella, Paglino, Matese, Rovaglia, Turchetta.

Allenatore: Vincenzo Cangelosi.

Arbitro: Gabriele Scatena di Avezzano.

Assistenti: Giacomo Monaco (Termoli) e Marco Porcheddu (Oristano).

Quarto ufficiale: Enrico Gigliotti (Cosenza).

Squalificati: Soprano (CAS).

Indisponibili: Bethers, Zammarini, Silvestri, Marsura, Rizzo, Mazzotta (CT); Casoli, Damian, Montalto, Fabbri (CAS).

Ammoniti: Sturaro (CT); Sciacca (CAS); Celiento (CAS); Bacchetti (CAS); Curcio (CAS); Cicerelli (CT).

Espulsi: Sturaro (CT) al 3°s.t.

Spettatori: 15.843

Primo tempo (0-0)

14° prima azione pericolosa del match: sulla punizione battuta da Chiricò… colpo di testa di Bouah che, da buona posizione, manda il pallone alto;

17° punizione dal limite di Chiricò: Venturi alza in angolo;

18° sul cross dalla bandierina… colpo di testa alto di Curado;

26° Welbeck ci prova dalla distanza: parata facile;

37° Albertoni respinge d’istinto il colpo di testa ravvicinato di Curcio che, però, aveva spinto Bouah;

44° azione insistita del Catania… conclusa dal tiro alto di Cicerelli;

45° concesso 1 minuto di recupero;

47° un primo tempo con scarse emozioni… si chiude a reti inviolate.

Secondo tempo (0-0)

1° nella Casertana, Galletta subentra a Proietti;

2° Catania vicinissimo al gol: Di Carmine serve di tacco Chiricò e lascia partire un gran tiro a giro che sibila a lato di pochissimo!

3° espulso Sturaro per doppia ammonizione per fallo su Curcio: Catania in 10 uomini!

8° gran tiro di Toscano che Albertoni devia in corner;

9° colpo di testa di Curcio: centrale;

16° Albertoni blocca in due tempi la conclusione di Toscano;

19° occasionissima per il Catania: Kontek lancia Cicerelli che si presenta tutto solo davanti a Venturi che riesce in qualche modo a sventare la minaccia!

20° nel Catania, Rapisarda e Costantino prendono il posto di Cicerelli e Chiricò;

21° assist di Costantino per Di Carmine che si presenta, da solo, davanti a Venturi ma il portiere si supera ancora una volta… respingendo il pallone col corpo!

28° nella Casertana, Nicoletti rileva Bacchetti;

30° conclusione dal limite di Galletta: alto;

35° nel Catania, Cianci e Quaini subentrano a Di Carmine e Tello;

37° occasione Catania: sul diagonale di Costantino… Venturi devia in angolo con le unghie!

38° sulla corta respinta di Albertoni… Deli spedisce alto da distanza ravvicinata;

42° nella Casertana, Taurino rileva Carretta;

45° concessi 2 minuti di recupero (incredibile!)

47° finisce 0-0