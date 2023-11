Il Catania soffre ma trova gli Ottavi di Coppa: è 3-2 al Picerno

Con Zeoli in panchina

5' DI LETTURA

CATANIA – Il Catania soffre ma riesce a staccare il pass per gli “ottavi” di finale di Coppa Italia imponendosi 3-2 sul Picerno. Gara dai due volti che si risolve solo nel finale. I rossazzurri, reduci dalla rovinosa sconfitta di Potenza che ha comportato l’esonero del tecnico Tabbiani col suo staff e del direttore sportivo Laneri si presentano in campo con tanta voglia di riscatto, spinti dalla grinta di Michele Zeoli che siede in panchina in attesa del nuovo allenatore. Senza Chiricò, Bocic e Rocca, oltre all’infortunato Di Carmine, spazio alle novità in formazione e, soprattutto, ai giovani. Maffei si disimpegna bene sulla fascia sinistra (di gran lunga più tonico di Mazzotta!); De Luca e Chiarella svariano sulle due fasce, Rizzo e Deli orchestrano a centrocampo mentre Castellini e Zanellato non perdono un pallone.

Il vantaggio rossazzurro si materializza quasi subito, dopo sette minuti, quando Chiarella conquista un calcio di punizione sulla fascia destra: Rizzo pennella per la testa di Castellini che, ben appostato sul secondo palo, spedisce il pallone in rete con un preciso colpo di testa. Sulla ali del ritrovato entusiasmo… il Catania raddoppia al 19°. De Luca scappa via in contropiede e, sul suo tentativo di assist per l’accorrente Dubickas, Biasiol tocca il pallone con un braccio. L’arbitro concede il rigore che Deli si fa respingere da Merelli… salvo poi mettere a segno con un tapin uscito fuori dal contrasto con un difensore avversario. Il Picerno prova a reagire ma Diop non è preciso in almeno due circostanze.

Nella ripresa cala il rendimento dei padroni di casa e viene fuori con forza il ben organizzato Picerno. Ciko accorcia subito le distanze con una gran botta al volo dopo un’affannosa respinta della retroguardia etnea. Quindi, dopo le quattro sostituzioni effettuate contemporaneamente da Longo, gli ospiti agguantano il pareggio proprio grazie ad un’azione dei subentrati, finalizzata da Murano che serve a Vitali il pallone del 2-2. Il Catania va in bambola e Bouah è bravo a respingere sulla linea la conclusione dell’ex Ceccarelli. Anche i “cambi” effettuati da Zeoli animano un po’ la compagine di casa e un‘improvvisa verticalizzazione di Zammarini consegna a Deli il pallone del definitivo 3-2.

Inutile l’assalto finale degli ospiti con Bethers padrone della sua area di rigore e Sarao che non è fortunato quando, su iniziativa personale, il suo diagonale da posizione decentrata si stampa sulla base del palo. Boccata d’ossigeno per il Catania che dovrà, adesso, rituffarsi in campionato. In attesa del nuovo allenatore domenica i rossazzurri affronteranno l’insidiosa trasferta sul campo dell’Audace Cerignola.

Il Tabellino

Stadio “Angelo Massimino” – di Catania/mercoledì 8 novembre 2023 – ore 20,45

Coppa Italia Serie C – 2023-2024: secondo turno eliminatorio

CATANIA – PICERNO 3-2

CATANIA F.C. (4-3-3) – Bheters, Bouah, Castellini, Curado, Maffei, Rizzo (k) (dal 27°s.t.Quaini), Zanellato (dal 32°s.t. Zammarini), Deli, Chiarella (dal 19°s.t. Rapisarda), Dubickas (dal 19°s.t. Sarao), De Luca (dal 19°s.t. Marsura),

A disposizione: Albertoni, Silvestri, Lorenzini, Mazzotta, Ladinetti, Privitera.

Allenatore: Michele Zeoli.

AZ PICERNO (4-2-3-1) – Merelli, Novella (dal 16°s.t. De Cristofaro), Garcia, Biasiol, Guerra, Pitarresi (k), Ciko (dal 46°s.t. Gallo), Ceccarelli, Santarcangelo (dal 16°s.t. Murano), Graziani (dal 16°s.t. Esposito E.), Diop (dal 16°s.t. Vitali).

A disposizione: Summa, Esposito A. Savarese, Gilli, De Ciancio.

Allenatore: Emilio Longo.

Arbitro: Giuseppe Rispoli di Locri.

Assistenti: Rodolfo Spataro (Rossano) e Michele Rispoli (Locri).

Quarto ufficiale: Gabriele Zangara (Catanzaro).

Reti: 7° p.t. Castellini (CT); 19° Deli (CT); 7°s.t. Ciko (PIC); 17°s.t. Vitali (PIC); 35° s.t. Deli (CT).

Ammoniti: Graziani (PIC);

Spettatori: 4.714.

La cronaca

Primo tempo (2-0)

3° sul cross di Bouah… Deli in spaccata manda fuori da posizione defilata;

7° Catania in vantaggio: cross, su punizione, di Rizzo e colpo di testa vincente di Castellini: 1-0 !

15° sugli sviluppi di un’azione manovrata… Deli calcia da centro area ma la sua conclusione viene deviata in corner;

18° De Luca fila via in solitudine e… sul suo tentativo di assist… Biasiol devìa il pallone con un braccio: rigore !

19° dal dischetto calcia Deli che si fa respingere la conclusione da Merelli ma il numero 19 rossazzurro è pronto a ribadire in rete… a seguito anche del contrasto vincente con un difensore ospite: 2-0 !

24° diagonale di Diop che si perde abbondantemente sul fondo;

27° sul cross di Novella… Diop gira a lato di testa;

32° colpo di testa a lato di Biasiol;

35° Graziani cicca il tiro al volo: alto;

43° tiraccio dalla distanza di Castellini: alto;

45° concesso 1 minuto di recupero;

46° il primo tempo premia un volenteroso Catania (2-0).

Secondo tempo (3-2)

2° diagonale di Maffei che sfiora la porta avversaria;

4° Bheters blocca il tiro dalla distanza di Pitarresi;

7° il Picerno accorcia le distanze: batti e ribatti in area rossazzurra e stoccata vincente di Ciko la cui violenta conclusione al volo bacia il palo e s’insacca: 2-1 !

16°sostituzioni nel Picerno: De Cristofaro, Murano, Vitali ed Esposito rilevano Novella, Santarcangelo, Diop e Graziani;

17° pareggio del Picerno: sull’assist di Murano… colpo di testa in tuffo di Vitali: 2-2 !

19° nel Catania, Rapisarda, Marsura e Sarao subentrano a Chiarella De Luca e Dubickas;

22° Bouah respinge sulla linea il tiro a botta sicura di Ceccarelli!

23° punizione di Esposito… fuori di poco;

27° nel Catania, Rizzo lascia il posto a Quaini;

32° nel Catania, Zanellato lascia il posto a Zammarini;

35° il Catania torna in vantaggio: Zammarini imbecca Deli che, da centro area, sigla la sua doppietta personale: 3-2 !

38° Bheters blocca a terra la conclusione insidiosa di Vitali;

39° Sarao scappa via sulla destra e… da posizione decentrata… colpisce il palo!

45° concessi 4 minuti di recupero;

46° nel Picerno, Gallo rileva Ciko;

49° vince il Catania e si qualifica per gli “ottavi” di Coppa Italia Serie C.