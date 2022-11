Il Catania stecca la prima: rossazzurri sterili a Cittanova

Dopo nove vittorie consecutive gli etnei accusano il primo stop parziale

CATANIA – Prima o poi doveva accadere. Dopo nove vittorie consecutive, i rossazzurri accusano il primo stop parziale sul campo del coriaceo Cittanova che, a dispetto della modesta posizione in classifica, sciorina una prova grintosa che imbriglia le manovre della squadra allenata da Ferraro in una giornata in cui gli etnei non brillano più di tanto, su un campo di dimensioni ridotte e malgrado le tante sostituzioni in corso d’opera.

Pochissime le emozioni registrate nei 90 minuti più recupero, da una parte e dall’altra, con i portieri scarsamente impegnati se non che in interventi di ordinaria amministrazione. L’occasione più nitida (si fa per dire!) è maturata in avvio di secondo tempo quando Jefferson ha colpito di testa da ottima posizione mandando il pallone alto di poco. Poi, proprio negli istanti di recupero, il subentrato Sarao è stato cinturato e poi sgambettato da Ruano in piena area di rigore calabra ma l’insufficiente arbitro Nigro ha lasciato proseguire tra l’incredulità generale e l’enigmatica espulsione del tecnico Ferraro.

Non è stata, tuttavia, la migliore prestazione offerta sinora dal Catania che lascia due punti sul campo della penultima in classifica ma non si dispera più di tanto perché anche il Lamezia ha pareggiato, in casa contro il Licata, lasciando invariato il distacco di otto punti in classifica tra prima e seconda. E domenica i rossazzurri torneranno in casa contro il Canicattì per precederà di sette giorni il big-match in terra lametina.

Stadio “Morreale-Proto” di Cittanova

domenica 6 novembre 2022 – ore 14,30

10^ giornata di andata – Serie D girone I 2022-2023

CITTANOVA – CATANIA 0-0

CITTANOVA – 3-5-2 Bruno, Gulino (dal 31°s.t. Losasso), Carubini (dal 28°s.t. Baggini), Aprile, Figini, Ruano, Rugnetta, Condomitti (k), Giannaula (dal 28°s.t. Svarups), Crucitti, Gaudio.

A disposizione: Moschella, Fazio, Di Cristina, Musolino, Toziano, Guerrisi.

Allenatore: Danilo Fanello.

CATANIA – 4-3-3 Bethers, Rapisarda, Somma (dal 1°s.t. Boccia), Lorenzini, Castellini, Rizzo, Lodi (k) (dall’11° s.t. Giovinco), Vitale, Sarno (dal 21°s.t. Russotto An.), Jefferson (dall’11°s.t. Sarao), Forchignone (dal 1°s.t. De Luca).

A disposizione: Groaz, Lubishtani, Russotto Al., Palermo.

Allenatore: Giovanni Ferraro.

Arbitro: Mattia Nigro di Prato.

Assistenti: Filippo Pignatelli (Viareggio)eAndrea Pacifici (Arezzo).

Reti : //

Ammoniti: Rapisarda (CT);Somma (CT); Gulino (CIT); Condomitti (CIT); Giannaula (CIT); Zeoli (vice allenatore CT); Rizzo (CT); Baggini (CIT); Svarups (CIT).

Espulso: Ferraro (allenatore CT).

primo tempo (0-0)

10° Rugnetta tira alto dal limite;

14° sulla respinta di pugno di Bruno… Lodi tenta il pallonetto ma la sfera di cuoio finisce alta;

26° conclusione di Aprile deviata in angolo;

36° Bethers esce in maniera avventata al limite dell’area: Rugnetta sbaglia il pallonetto e manda a lato!

41° Catania vicino al gol: sulla corta respinta di Bruno… debole tapin di Lorenzini da distanza ravvicinata. Parata semplice del portiere calabro;

44° Rizzo spreca da centro area sul perfetto assist, dalla destra, di Rapisarda;

45° concessi 3 minuti di recupero;

48° finisce a reti inviolate uno scialbo primo tempo.

secondo tempo (0-0)

1° nel Catania, De Luca e Boccia sostituiscono Fonchignone e Somma;

2° Bethers blocca la conclusione di Condomitti;

5° sul cross di Rizzo, Jefferson manda alto di testa!

7° Bruno blocca il colpo di testa di de Luca;

11°nel Catania, Lodi e Jefferson lasciano il posto a Giovinco e Sarao;

12° colpo di testa di Vitale, alto;

18° tentativo in sforbiciata di De Luca: palla abbondantemente fuori;

21° nel Catania, Russotto prende il posto di Sarno;

24° Giovinco tira alto dalla distanza;

28° nel Cittanova, l’acciaccato Carubini e Giannaula vengono sostituiti da Baggini e

Svarups;

31° nel Cittanova, Losasso rileva Gulino;

45° concessi 7 minuti di recupero;

47° colpo di testa a lato di Russotto;

50° Sarao atterrato in piena area avversaria: l’arbitro lascia proseguire!

51° espulso il tecnico del Catania, Ferraro;

53° finisce 0-0.