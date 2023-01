Il Catania vince ancora: successo sul campo della Vibonese

Gli etnei superano brillantemente un altro “esame” grazie ad un micidiale uno-due quasi a metà della ripresa

CATANIA – Il Catania supera brillantemente un altro “esame” vincendo sul campo della Vibonese grazie ad un micidiale uno-due quasi a metà della ripresa, dopo aver controllato il match senza eccessivi affanni.

Partita sostanzialmente equilibrata nella prima frazione di gara quando, solo nei minuti immediatamente antecedenti l’intervallo, la formazione allenata da Ferraro ha pigiato sull’acceleratore sfiorando il gol prima con un diagonale di De Luca e poi con una deviazione a botta sicura di Chiarella sventata d’intuito da Mengoni. Nella ripresa. i rossazzurri hanno subito dato l’impressione di volersi imporre e, poco prima del quarto d’ora, è stato De Luca a girare in rete, al volo, il perfetto spiovente di Chiarella. Lo stesso giovane attaccante si è messo in proprio sette minuti più tardi, saltando di slancio l’avversario diretto e spedendo in porta il pallone del 2-0. A questo punto, la Vibonese ha abbozzato una reazione che ha portato al penalty che avrebbe potuto riaprire i conti ma Balla macchia la sua buona prestazione scagliando il pallone contro la traversa con Bethers ormai battuto. Nel finale, i neo entrati Jefferson, Palermo e De Respinis provano ad impensierire il portiere calabro ma il risultato non cambia più.

Il Catania vince ancora e, soprattutto, convince su un campo ostico. Al triplice fischio, i, calciatori rossazzurri corrono festanti ad esultare sotto la gradinata dove erano assiepati gli oltre seicento tifosi etnei giunti sino a Vibo Valentia sulle ali di un contagioso entusiasmo.

Stadio “Luigi Razza”- di Vibo Valentia, sabato 28 gennaio 2023 – ore 14,30

4^ giornata di ritorno – Serie D girone I – 2022-2023

VIBONESE – CATANIA 0-2

VIBONESE (3-4-3) – Mengoni, Samake (dal 44°s.t. Albisetti), Balla (dal 38°s.t. Hernaiz), Lia, Bonnin, Cintura (dal 19°s.t. La Torre), Tazza (k), Trajkovski, Palazzo (dal 1°s.t. Ruggiero), De Marco, Scafetta.

A disposizione: Rendic, Amabile, Sparandeo, Politi, Caicedo.

Allenatore: Giacomo Modica.

CATANIA SSD (4-3-3) – Bethers, Rapisarda, Somma, Lorenzini, Castellini, Rizzo, Lodi (k) (dal 19°s.t. Palermo), Vitale, Chiarella (dal 24°s.t. Boccia), Sarao (dal 34°s.t. Jefferson), De Luca (dal 27°s.t. De Respinis).

A disposizione: Groaz, Pedicone, Di Grazia, Giovinco, Corallo.

Allenatore: Giovanni Ferraro.

Arbitro: Dario Acquafredda di Molfetta.

Assistenti: Mauro Antonio De Palma e Fabio Cantatore (entrambi di Molfetta)

Reti : 14°s.t. De Luca (CT); 21°s.t. Chiarella (CT).

Ammoniti: Rapisarda (CT); Balla (VIB); Ruggiero (VIB); Jefferson (CT).

Indisponibili: Litteri, Sarno, Russotto An., Buffa, Lubishtani, Russotto Al.(CT)

Squalificati: Anzelmo (VIB).

Spettatori: 900 di cui 625 ospiti.

Note: Minuto di raccoglimento iniziale in memoria dello scomparso Carlo Tavecchio. Giornata fredda e nuvolosa a Vibo Valentia. Terreno in condizioni non ideali, scivoloso in più punti. Tifoseria catanese presente in oltre 600 unità. Interruzione, momentanea, del gioco al 21° minuto per ricordare le vittime della Shoa.

primo tempo (0-0)

10° De Marco tira abbondantemente a lato;

16° punizione di Lodi: respinge la barriera;

21°Interruzione, momentanea, del gioco al 21° minuto per ricordare le vittime della Shoa.

23° Balla svirgola al limite dell’area;

25° mezza girata di Chiarella… smorzata da un difensore: Mengoni blocca;

27° sulla corta respinta della retroguardia calabra… botta di Rizzo sulla quale s’immola un avversario… respingendo;

29° sul bel cross di Chiarella, deviazione al volo di De Luca che spedisce il pallone alle stelle;

40° Catania vicino al gol: Lodi lancia millimetricamente De Luca il cui diagonale sibila a lato di pochissimo;

41° deviazione volante di Chiarella e gran respinta di Mengoni che tira fuori il pallone dall’incrocio dei pali; sul prosieguo dell’azione… Vitale anticipato quasi sulla linea di porta!

44° pericolo in area rossazzurra: Lorenzini svirgola ma i compagni sventano la minaccia;

45° concesso 1 minuto di recupero;

46° il primo tempo finisce a reti inviolate.

secondo tempo (0-2)

1° nella Vibonese, Ruggiero sostituisce Palazzo;

9° Rizzo c prova dal limite: para Mengoni;

11° conclusione di Cintura che finisce di poco fuori;

14° Catania in vantaggio: De Luca devia al volo un perfetto spiovente di Chiarella: 0-1

17° tiraccio alle stelle di Rizzo;

19° nella Vibonese, La Torre rileva Cintura;

19°nel Catania, Palermo prende il posto di Lodi;

21° raddoppio del Catania: Rapisarda lancia Chiarella che scarta un avversario e punta dritto verso l’area vibonese… battendo Mengoni con un preciso rasoterra: 0-2 !

24° nel Catania, Boccia sostituisce Chiarella;

27° nel Catania, De Respinis rileva De Luca;

32° rigore per la Vibonese: Boccia atterra Balla! Dagli 11 metri Balla spedisce il pallone contro la traversa!

34° nel Catania, Jefferson sostituisce Sarao;

38° nella Vibonese, Hernaiz prende il posto di Balla;

40° sul cross dalla bandierina, Lorenzini innesca Jefferson il cui colpo di testa è facile preda di Mengoni;

43° cavalcata di De Respinis che conclude alto… dopo aver ignorato un paio di compagni meglio piazzati;

44° nella Vibonese, Samake lascia il posto ad Albisetti;

45° Mengoni blocca a terra la conclusione di Palermo;

45° concessi 3 minuti di recupero;

48° Vince il Catania!