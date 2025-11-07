Il Csa-Cisal: “All’Arpa organico all’osso, si stabilizzino i 95 precari”

"Grave scopertura in pianta organica"

PALERMO – “L’Arpa Sicilia dovrebbe essere uno dei fiori all’occhiello della Regione e invece si trova nell’impossibilità di assicurare perfino i servizi essenziali: su una pianta organica che prevede oltre 950 fra dirigenti e dipendenti, ce ne sono in servizio meno di un terzo per una scopertura di oltre il 70%. Eppure l’Agenzia per la protezione dell’ambiente avrebbe la possibilità di stabilizzare i 95 lavoratori a tempo determinato assunti con selezione pubblica nel 2023 con fondi Fsc. Per questo chiediamo l’intervento del governo e del Parlamento regionali”. Lo dice Giuseppe Badagliacca del Csa-Cisal.

“Al 30 giugno scorso – spiega Badagliacca – risultavano in servizio 247 lavoratori a tempo indeterminato, per lo più over 50, e la previsione è che altri 33 andranno in pensione nel prossimo triennio. Tanto che nel 2023 l’Agenzia ha emanato un bando di concorso per reclutare 129 unità a tempo determinato per un anno rinnovabile. Di questi ad oggi ne risultano in servizio 95, ossia 56 funzionari, 36 assistenti e 3 del personale di supporto”.

“L’Arpa – continua – soffre di una gravissima scopertura in pianta organica che compromette i servizi essenziali ma, paradossalmente, non applica la norma nazionale che consentirebbe di stabilizzare le 95 unità entro il 2026. Una stabilizzazione che costerebbe 5 milioni di euro l’anno, ma di cui due vengono già stanziati come contributo aggiuntivo regionale. Per questo serve l’intervento delle istituzioni per rimettere l’Agenzia nelle condizioni di poter svolgere il proprio lavoro a beneficio di tutti i siciliani”.