Il ddl sul Consiglio autonomie locali, l’Asael: “Bene, ora si acceleri”

Parla il presidente dell'associazione Matteo Cocchiara

PALERMO – “L’istituzione del Consiglio regionale delle Autonomie locali in Sicilia è uno dei punti qualificanti dell’azione dell’Asael, per questo non possiamo che salutare con favore il ddl della giunta regionale che, ci auguriamo, diventi legge in tempi brevissimi”. Lo dice Matteo Cocchiara, presidente dell’Asael, l’Associazione siciliana amministratori enti locali, in merito al disegno di legge di iniziativa governativa approvato ieri.

Cocchiara: “La battaglia Asael per il Consiglio autonomie locali”

“Già nel 2021 – dice Cocchiara – insieme all’associazione degli ex deputati Ars avevamo presentato una proposta di legge per dotare la Sicilia, unica regione a esserne sprovvista, di un Consiglio regionale delle Autonomie locali. E anche all’inizio di questa legislatura abbiamo chiesto con forza la creazione del Consiglio, un organismo indispensabile per garantire concreta rappresentanza agli enti locali siciliani e ai loro amministratori”.

Cocchiara: “Bene la Giunta”

“Pertanto salutiamo con favore la scelta della giunta regionale – conclude il presidente dell’Asael – ma auspichiamo che il confronto preliminare sia sempre attuato, anche su atti di originale ‘assembleare’ e non solo governativa. In un momento di grave difficoltà, è indispensabile dare centralità ai Comuni per affrontare le sfide amministrative”.