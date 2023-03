Il deputato Vasta torna nel ruolo di segretario Ars

Aveva lasciato incarico dopo decadenza, rientro dopo ricorso.

PALERMO – Dopo aver riavuto il seggio a Sala d’Ercole grazie al ricorso alla sentenza che lo aveva dichiarato ineleggibile, Davide Vasta torna a occupare anche la poltrona da deputato segretario nel Consiglio di presidenza dell’Ars, ruolo che ricorpriva già in precedenza ma che aveva perso dopo la sua momentanea decadenza da parlamentare. La votazione per la nuova elezione alla carica di deputato segretario è avvenuta nella seduta di oggi, Vasta ha ottenuto 43 voti (tre le schede nulle).

Parlamentare del gruppo Sud chiama Nord che fa capo a Cateno De Luca, Vasta nei giorni scorsi aveva lasciato Sala d’ Ercole dopo essere stato dichiarato in primo grado ineleggibile per non essersi dimesso nei termini di legge dalla carica di componenti del consiglio di amministrazione di una società cooperativa che ha rapporti con la Regione.

Poi il rientro all’Ars grazie al ricorso, adesso bisognerà attendere la sentenza definitiva per capire se il seggio resterà a lui oppure il suo posto sarà preso da Salvatore Giuffrida, ricorrente e primo dei non eletti nella stessa lista ScN in provincia di Catania alle scorse elezioni regionali. L’Aula ha incardinato alcuni disegni di legge, la prossima seduta si terrà martedì alle 16.