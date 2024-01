Il dimensionamento scolastico slitta di un anno: salve 18 scuole in Sicilia

"Un rimorso di coscienza" secondo la Flc Cgil siciliana

PALERMO – Parziale marcia indietro del governo Meloni sul dimensionamento scolastico. Un provvedimento inserito nel decreto Milleproroghe fa slittare, infatti, diversi accorpamenti di istituti che sarebbero dovuti scattare dall’anno prossimo.

Il dimensionamento scolastico slitta di un anno

Slitta di un anno, quindi, la tagliola per gli istituti. È il risultato del provvedimento contenuto nel Milleproroghe, col quale il governo consente alle Regioni di derogare fino al 2,5% rispetto al numero delle scuole da tagliare. Viene data anche la possibilità, entro il 5 gennaio 2024, di rivedere eventualmente anche i piani già approvati.

“Un rimorso di coscienza”

“Un rimorso di coscienza che fa partorire alla montagna un topolino”. Questo secondo la Flc Cgil siciliana e palermitana il risultato momentaneo della decisione del governo. In Sicilia il tutto si tradurrà in 18 autonomie “salvate” solo per l’anno scolastico 2024/2025, 15 istituti superiori e 3 Istituti comprensivi. In totale, in Sicilia i tagli di autonomia annunciati per l’anno venturo saranno 75 e non più 93, ma saranno 23 però l’anno successivo.

Nel dettaglio la provincia di Palermo perderà 17 autonomie (e non le 19 annunciate), Trapani 8, Ragusa 6, Caltanissetta 5, Agrigento 7, Catania 14, Enna 3, Siracusa 8 e Messina 7. “Ma ciò vale solo per un anno, il 2024/2025, e senza che su queste scuole possano verificarsi trasferimenti o assunzioni di dirigenti o di direttori dei servizi, perché verranno date a reggenza con possibilità di esonero o semiesonero per il ‘docente vicario’”, dichiarano il segretario generale Flc Cgil Sicilia Adriano Rizzo e Fabio Cirino, segretario regionale con delega al dimensionamento scolastico e segretario generale Flc Cgil Palermo.

“Solo una soluzione tampone”

Il segretario generale della Uil Scuola Sicilia, Claudio Parasporo, afferma: “Nell’Isola saranno recuperate 18 scuole. Resta sempre negativo il nostro parere su un provvedimento fortemente voluto dal ministero solo per risparmiare. È solo una soluzione tampone che sposterà il dimensionamento al prossimo anno”.