Il dramma della bimba caduta dal secondo piano: morte cerebrale

Ricoverata a Villa Sofia.

PALERMO – Dichiarata la morte cerebrale per la piccola Greta, la bambina di quattro anni di Mazara del Vallo ricoverata al Trauma Center di Villa Sofia dopo essere caduta dal secondo piano della propria abitazione. L’episodio si è verificato in via Castelvetrano. La bimba è finita sulla sede stradale dopo un volo dal secondo piano della casa dove viveva con la famiglia.

Un primo intervento, vista la gravità del quadro clinico, era stato effettuato dai medici dell’ospedale Abele Ajello di Mazara del Vallo. In seguito, era stato deciso il trasferimento della piccola a Palermo. Nella notte le condizioni della bambina si sono aggravate.