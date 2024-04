Il figlio, l’incubo e i soldi della droga: arrestato un 18enne a Catania

Minaccia i carabinieri di “mettere una bomba”

GIARRE (CATANIA) – Viola i divieti e torna a casa dalla madre 63enne per minacciarla e chiederle ancora dei soldi. Poi non contento minaccia pure i carabinieri, dicendo loro che avrebbe messo “una bomba”. Per questo un 18enne è stato arrestato dai carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Giarre. È accusato di resistenza a pubblico ufficiale, violazione del provvedimento di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento alla vitttima.

È successo ieri. Alla centrale operativa dei carabinieri di Giarre è arrivata la chiamata della donna, che ha raccontato di essere stata minacciata ed insultata dal figlio per una questione di soldi. A quel punto i carabinieri sono giunti sul posto con due gazzelle. Gli equipaggi hanno incontrato la donna in via Berlinguer.

L’arresto in flagrante

Un intervento talmente veloce che ha permesso ai militari di trovare il ragazzo ancora a casa della madre, in preda all’ira. Non contento quest’ultimo, alla vista dei Carabinieri, ha anche tentato di opporsi materialmente all’arresto, ripetendo continuamente nei loro confronti la frase: “Se non mi mettevate le manette ve la facevo vedere io! Vi metto una bomba!”. Ma è stato chiaramente subito bloccato e messo in sicurezza.

La ricostruzione

Una volta tranquillizzata la signora, i Carabinieri hanno quindi cominciato a ricostruire i fatti, acquisendo tutti gli elementi necessari per i successivi provvedimenti. In quei momenti la donna, rincuorata e rassicurata dall’arrivo degli uomini dell’Arma, sebbene ancora visibilmente scossa e spaventata, ha così raccontato loro ciò che avrebbe fatto il figlio 18enne.

Nonostante fosse stato allontanato di casa da alcuni provvedimenti del Tribunale di Catania, che gli impedivano di avvicinarsi alla madre a causa di precedenti episodi di violenze, si era nuovamente presentato presso l’abitazione, pretendendo del denaro dalla madre, soldi che a dire di quest’ultima, sarebbero serviti per l’acquisto di droga.

Al fermo “no” della donna di concedergli il denaro, il 18enne avrebbe quindi perso il lume della ragione, minacciandola di morte e distruggendo tutte le suppellettili che aveva trovato in casa.