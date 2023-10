Il figlio si droga, la madre fa arrestare la spacciatrice

In manette una donna che in casa aveva numerosi dose di sostanze stupefacenti

Si accorge che il figlio compra e assume sostanze stupefacenti e decide di denunciare tutto ai carabinieri, permettendo, in questo modo, ai militari di intervenire e arrestare la persona presso cui il figlio acquistava illegalmente la droga.

I fatti si sono verificati a Foligno, dove i carabinieri hanno arrestato una donna di origine straniera di 32 anni e sequestrato 400 dosi di cocaina.

I militari di Foligno hanno potuto accertare, nel corso delle indagini, la provenienza della droga e il possibile luogo di spaccio, che è stato perquisito dalle forze dell’ordine e dove sono state rinvenute 400 dosi di cocaina, già confezionate e pronte per essere immesse in circolazione, per un peso complessivo di circa 216 grammi di sostanza stupefacente.

Nell’abitazione è stato rinvenuto anche denaro contante per un importo di 5.500 euro, ritenuto probabile provento dell’attività illecita della vendita di stupefacenti. Per la donna è scattato l’arresto per detenzione e traffico di stupefacenti.