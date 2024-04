Il dolore dopo il tragico incidente

È indagata per omicidio stradale la 23enne risultata positiva ad alcol e cocaina che ha provocato la morte di due carabinieri travolgendoli col suo suv nel Salernitano. In passato la donna era stata arrestata per droga.

Oggi in Puglia i funerali delle vittime, il 25enne maresciallo Francesco Pastore e il 27enne appuntato scelto Francesco Ferraro.