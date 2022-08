Il Palermo cala il poker: i quattro nuovi pronti all’esordio

Bettella, Stulac, Segre e Di Mariano: tutti verso la maglia da titolare per il prossimo match di campionato contro l'Ascoli

PALERMO – Il Palermo di Eugenio Corini prende sempre più forma.

Stulac, Di Mariano, Bettella e ultimo in ordine di arrivo Jacopo Segre: sono questi gli innesti rosanero confermati dall’approdo del tecnico di Bagnolo Mella e destinati ad esordire nel prossimo match contro l’Ascoli al “Renzo Barbera”.

Sempre più probabile, con l’annuncio di Segre atteso nelle prossime ore, il passaggio da parte del tecnico di Bagnolo Mella al 4-3-3, modulo sul quale si sta basando la costruzione della squadra e la scelta dei nuovi profili per arricchire la compagine rosanero.

DAVIDE BETTELLA

Il primo giocatore, in ordine di reparto, che ha buone possibilità di esordire nel match di sabato è Davide Bettella, candidato numero uno per sostituire lo squalificato Marconi. Nonostante la giovane età il classe 2000 ha già raccolto oltre cinquanta presenze in Serie B tra Pescara e Monza, trovando continuità soprattutto tra le fila dei delfini nella stagione 2019/2020.

Dotato di buon senso dell’anticipo e di lettura delle azioni, nonché di buone capacità di impostazione dal basso, Bettella è chiamato a riscattarsi dopo il poco spazio ritagliatosi a Monza e a duellare proprio con Marconi per una maglia da titolare nel corso della stagione.

LEO STULAC

Leo Stulac probabilmente rappresenta, almeno per il momento, il vero colpo da novanta del mercato del Palermo. 49 presenze in Serie A, 81 in Serie B, 8 con la nazionale slovena: il centrocampista nativo di Koper è stato tra i protagonisti della cavalcata dell’Empoli verso la Serie A dopo aver vestito le maglie di Venezia e Parma.

A Stulac, regista dai piedi sopraffini con buone doti di inserimento e un gran tiro da fuori, Corini darà le chiavi della cabina di regia rosanero raccogliendo l’eredità proprio dell’ex capitano rosanero. Quasi certa, essendo il primo dei nuovi arrivati nel club, la sua presenza nell’undici titolare.

JACOPO SEGRE

Non è ancora ufficiale ma lo sarà nel giro di poche ore, quindi possiamo considerare Jacopo Segre a tutti gli effetti un giocatore del Palermo. Classe 1997, Segre ha racimolato ben 120 presenze in Serie B con le maglie di Venezia, Chievo, SPAL e per ultimo il Perugia raccogliendo in totale otto gol e otto assist.

Il centrocampista ex Torino, che dovrebbe iniziare già da oggi ad allenarsi con i nuovi compagni alla corte di mister Corini, è una mezzala abile sia in fase di interdizione che di inserimento e, in questa stagione, ha già esordito in Serie A proprio con la maglia granata nella prima di campionato. Il giocatore è già in forma partita, se dimostrerà di comprendere in fretta i dettami del tecnico anche lui potrebbe essere buttato nella mischia sin dal primo minuto.

FRANCESCO DI MARIANO

Chiudiamo con un altro colpo di grande spessore ovvero Francesco Di Mariano. Palermitano di nascita, il giocatore classe 1996 vanta ben 167 presenze in Serie B condite da 20 gol e 15 assist, proveniente da due promozioni in A consecutive con le maglie di Venezia e Lecce.

Il ruolo privilegiato di Di Mariano, nonostante possa svariare su tutto il fronte d’attacco, è quello di ala sinistra dove può sfruttare la sua rapidità e l’abilità di partire dalla fascia per poi accentrarsi per tentare la conclusione verso la porta. Sarà proprio questo, nello scacchiere tattico di Corini, il ruolo che rivestirà con la maglia rosanero nel 4-3-3 del tecnico di Bagnolo Mella.

VERSO L’ASCOLI

La gara contro l’Ascoli sarà, probabilmente, la prima con il nuovo vestito tattico scelto da Corini per la sua avventura in rosanero. In attesa di capire se, già in settimana, arriveranno nuovi innesti dal mercato soprattutto a centrocampo (forte il pressing dei rosa su Saric e Bisoli) tutti e quattro i nuovi arrivati potrebbero trovare spazio già dal primo minuto. Davanti a Pigliacelli la linea a quattro potrebbe essere composta da Buttaro, Nedelcearu, Bettella e uno tra Sala e Crivello in base alle condizioni fisiche del terzino sinistro proveniente dal Sassuolo.

Il centrocampo sarà il reparto più rivoluzionato: via la mediana a due e spazio, con ogni probabilità, a Segre, Stulac vertice basso e Broh grande favorito per la conferma dal primo minuto, con Damiani che potrebbe accomodarsi in panchina per fare da rincalzo a partita in corso. In avanti super confermato Brunori e Di Mariano in rampa di lancio a sinistra, con il serrato ballottaggio fra Valente ed Elia per il ruolo di ala destra.