Il Palermo è già al lavoro sul calciomercato: si torna in campo il 3 gennaio

Rinaudo e Zavagno già al lavoro dagli ultimi giorni del 2022

2' DI LETTURA

PALERMO – Inizia un nuovo anno, il 2023, e il Palermo è già proiettato alla programmazione della seconda parte di stagione in vista del primo impegno alla ripresa del campionato prevista il 14 gennaio contro il Perugia. La compagine guidata dal tecnico Eugenio Corini si ritroverà a Roma nella mattinata di martedì 3 gennaio e nel pomeriggio svolgerà la prima seduta. I rosanero si alleneranno nel Centro di Preparazione Olimpica del CONI fino alla mattina di sabato 7 gennaio. Al rientro nel capoluogo siciliano, Brunori e compagni inizieranno un’altra settimana di lavoro prima di approcciarsi alla sfida dello stadio “Curi” che sarà anche la prima giornata del girone di ritorno di Serie B.

Lunedì 2 gennaio, invece, si aprirà la finestra di calciomercato invernale che permetterà alle società di Serie A, B e C di definire acquisti e cessioni prima di avviarsi verso la conclusione dei rispettivi campionati. La dirigenza del club di viale del Fante, nelle figure di Leandro Rinaudo e Luciano Zavagno, è già al lavoro dagli ultimi giorni del 2022 per sfoltire la rosa a disposizione dell’allenatore di Bagnolo Mella e migliorarla dove necessario. I 29 calciatori attualmente presenti sono troppi per mister Corini (28 se si considera la lunga assenza di Elia infortunatosi al ginocchio), dunque il primo obiettivo è proprio quello di ridurre il numero di calciatori a disposizione del tecnico dei rosa.

I MOVIMENTI

Il reparto con maggiori movimenti di mercato sarà sicuramente quello difensivo. Il giovane Edoardo Pierozzi dovrebbe far ritorno a Firenze per essere mandato in prestito in un altro club. Andrea Accardi si accaserà al Piacenza in Serie C, l’accordo è ormai definito. Edoardo Lancini dovrebbe salutare Palermo considerato il suo poco utilizzo e le diverse richieste ricevute da squadre di Serie C. Roberto Crivello, invece, non ha ricevuto manifestazioni d’interesse da parte di altre società anche di campionati inferiori, ma la sua situazione dovrà comunque essere valutata per una possibile cessione. Mladen Devetak con ogni probabilità andrà in prestito alla Viterbese, anche lui nella terza divisione italiana. Infine pure i giovani Doda e Peretti dovranno lasciare il capoluogo siciliano.

Nessun movimento previsto, per ora, per quanto riguarda la linea mediana dei rosanero. Corini comunque potrebbe chiedere alla società di sopperire all’assenza di Salvatore Elia, ancora alle prese con il recupero per un importante infortunio subito al ginocchio. In avanti, il club di viale del Fante potrebbe considerare di cedere Luca Vido ed Edoardo Soleri e valutare l’arrivo di un vice Brunori. Roberto Floriano, che sembrava essere in uscita, potrebbe invece avere maggiori possibilità di rimanere a Palermo. Infine, l’unico arrivo che sembra essere certo per ora è quello di Renzo Orihuela. Il difensore classe 2001 è di proprietà del Montevideo City Torque, altro club in orbita City Football Group. Il calciatore uruguaiano potrebbe definire l’accordo con il Palermo già nella prima settimana del nuovo anno. L’obiettivo sarebbe quello di iniziare a definire la rosa già in vista del mini ritiro di Roma che partirà il 3 gennaio.