Il Palermo riabbraccia Verre: esperienza e qualità per la mediana

Ultimi movimenti di mercato in casa rosanero. Alle porte la trasferta di Ascoli

2' DI LETTURA

PALERMO – La compagine rosanero guidata dal tecnico Eugenio Corini prosegue nella preparazione sul campo in vista della gara in trasferta contro l’Ascoli in programma sabato 28 gennaio alle ore 14.00. Con sette risultati utili consecutivi, il Palermo si conferma una delle squadre più in forma del momento in Serie B: dopo aver allontanato la zona play-out della classifica, che continua a rimanere comunque molto corta, adesso i rosanero sono più vicini alla zona play-off della graduatoria, distante soltanto un punto.

Per quanto concerne i movimenti di mercato, il direttore sportivo del Palermo Leandro Rinaudo, con il supporto di Riccardo Bigon e di Luciano Zavagno, prosegue nel lavoro di rafforzamento della rosa a disposizione del tecnico di Bagnolo Mella. In vista della chiusura della sessione invernale, prevista il 31 gennaio, si va sempre più delineando il nuovo aspetto del club rosanero, arricchito già dai nuovi arrivi di Renzo Orihuela e di Gennaro Tutino. Ultimi rinforzi in via di definizione per la società di viale del Fante, che nella primissima fase di questa tranche di mercato ha pensato più a sfoltire la rosa, quest’ultima appesantita soprattutto a livello quantitativo.

TRA NUOVI ARRIVI E PARTENZE

Valerio Verre è ormai virtualmente un nuovo calciatore del Palermo. Dopo le visite mediche a Roma, il centrocampista arriverà in città per firmare il contratto con il club rosanero. Un ritorno per il duttile mediano classe 1994, che ha già vestito la maglia della squadra del capoluogo siciliano nella stagione 2013/2014. Con la lunga assenza prevista di Leo Stulac e in attesa del recupero di Claudio Gomes, Verre rinforzerà il centrocampo del Palermo con esperienza e qualità.

Dopo aver sopperito alle defezioni in mediana, la dirigenza rosanero deve occuparsi anche di trovare un altro esterno sinistro da alternare a Marco Sala. Il terzino ex Inter, infatti, attualmente è l’unico calciatore a disposizione in quel ruolo (escluso Mateju che potrebbe adattarsi in casi d’emergenza). Il primo indiziato per raggiungere la squadra rosanero rimane Bruno Martella della Ternana.

In uscita, Edoardo Lancini è il calciatore a disposizione di Corini che dovrebbe lasciare il Palermo. Anche perché, con l’arrivo di Verre, si esaurirebbero nuovamente i posti nella lista Over da presentare alla Lega (ovvero un massimo di 18 giocatori nati prima del 1999). Dopo le cessioni di Floriano e Crivello, infatti, e con l’arrivo imminente di Verre e quello già ufficializzato di Tutino, bisognerebbe fare di nuovo spazio nel caso in cui la trattativa con Martella dovesse andare a buon fine.