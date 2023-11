Il Pd siciliano a Roma contro il governo: “Vogliamo un’Italia diversa”

Barbagallo: "Una vera e propria mobilitazione"

1' DI LETTURA

ROMA – “In una piazza del Popolo strapiena sono quasi 1000 i siciliani e le siciliane presenti. Una emozione straordinaria. Siamo qui, alla manifestazione nazionale del Pd, per protestare contro questa manovra di bilancio iniqua e dannosa e per gridare la nostra voglia di un’Italia diversa sui diritti, sulla giustizia sociale, sulla sanità e per sostenere la battaglia per il salario minimo”. Così il segretario regionale del Pd Sicilia, Anthony Barbagallo, a Roma per la manifestazione ‘Per un futuro più giusto – L’alternativa c’è’ indetta dal Pd nazionale guidato da Elly Schlein.

“Una vera e propria mobilitazione, dalla Sicilia, con numeri che non si ricordano da anni: erano annunciate circa 600 tra siciliane e siciliani grazie a due treni speciali (partiti ieri da Palermo e da Siracusa-Catania). Ma a questi si sono aggiunti anche coloro che in aereo e con mezzo proprio hanno infoltito la presenza siciliana con presenze da ogni parte dell’Isola. Ci sono rappresentanti delle federazioni di Palermo e Catania, Agrigento e Trapani, Messina, Ragusa, Siracusa, Enna e Caltanissetta”, aggiunge.

In piazza del Popolo, tra gli altri, diversi tra deputati e senatori eletti in Sicilia, parlamentari regionali e diversi componenti della segretaria regionale tra cui Cleo Li Calzi, Alfredo Rizzo e Sergio Lima, questi ultimi si sono occupati degli aspetti logistico-organizzativi della trasferta.