Il post Fb di Manlio Messina: “È ora di spiegare perchè ho lasciato FdI”

L'annuncio del deputato nazionale passato dai meloniani al gruppo Misto

CATANIA – “Credo, dopo tanti mesi, sia arrivato il momento di raccontare perché sono uscito da Fratelli d’Italia, le vere motivazioni e non quelle raccontate con ricostruzioni fantasiose”.

Lo afferma, in un post sui social, il parlamentare nazionale catanese Manlio Messina, ex esponente di Fdi passato al gruppo Misto.

“È arrivato il momento di aprire il mio telefono e far capire cosa muove me e cosa invece muove chi gestisce il partito di Fratelli d’Italia. E soprattutto raccontarvi cosa farò da qui a breve. Ci vediamo giovedì alle 10:30 alla Camera dei Deputati per chi volesse partecipare in presenza o sul mio profilo Facebook per la diretta”.