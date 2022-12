Il prefetto di Palermo ha ricevuto l’ambasciatore del Ghana

L’incontro è stato occasione per esaminare i principali temi d’interesse comune

PALERMO – Il Prefetto di Palermo, Maria Teresa Cucinotta, ha ricevuto stamani a Villa Whitakerl’Ambasciatore della Repubblica del Ghana in Italia, Merene Botsio Benya, accompagnata dal Console Generale Mr. Edwin Kofi e dal Console Onorario Dr. Francesco Campagna.

L’incontro, svoltosi in un clima di una grande cordialità, è stato occasione per esaminare i principali temi d’interesse comune, con particolare riguardo alla promozione di iniziative volte ad implementare i rapporti di collaborazione tra i due Paesi e a favorire l’integrazione sociale ed individuale degli appartenenti alla comunità ghanese, molti dei quali sono residenti in città da lungo tempo