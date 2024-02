Il presidente Galvagno membro del Comitato europeo delle Regioni

L'organismo e i suoi compiti

PALERMO– Il presidente dell’Ars, Gaetano Galvagno, è stato indicato come membro in seno al Comitato europeo delle Regioni dalla Plenaria della Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative regionali, riunita oggi a Firenze nella sede del Cosiglio regionale della Toscana. “Fiero ed onorato di rappresentare la Sicilia in un organismo che punta a valorizzare le funzioni e le prerogative istituzionali delle assemblee regionali italiane in Europa”, scrive Galvagno in un post su Fb. “In apertura dei lavori – aggiunge – abbiamo voluto ricordare i cinque lavoratori morti il 16 febbraio, nel cantiere di via Martiri mentre erano impegnati nella costruzione di un supermercato”. Durante la seduta, oltre all’elezione del nuovo coordinatore, Antonello Aurigemma, presidente del Consiglio regionale del Lazio, sono stati attribuiti i nuovi incarichi.