Lo stress dopo la vacanza

PALERMO- Serata complicata per chi rientra a Palermo, dopo il ‘ponte’ del 25 aprile. Il traffico rende difficile la viabilità. Arrivano notizie di due ore e mezzo di coda da Bagheria a Villabate. Un surplus di stress che non rovina la vacanza, ma che non può fare piacere a chi si trova in macchina, in quel tratto. Secondo Automap a mandare in tilt la circolazione è stato anche un incidente allo svincolo di Villabate.