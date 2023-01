Il ritratto di Joker nel covo di Messina Denaro

Dopo il Padrino tocca allo psicopatico vendicativo del grande schermo

E dopo la locandina del film “Il Padrino” spunta pure “Joker”. Matteo Messina aveva evidentemente la passione per il cinema e gli stereotipi hollywoodiani. In una parete del covo di via CB 31, a Campobello di Mazara, aveva appeso la locandina del film di Todd Phillips.

Si passa dunque da don Vito Corleone a un sanguinario mitomane. Due figure perfettamente in linea con la storia di Messina Denaro. Sotto l’immagine c’è una frase: “C’è sempre una via d’uscita ma se non la trovi sfonda tutto”.