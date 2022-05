Il Rublo miglior valuta dell’anno: guadagnato il 12% sul dollaro

Ecco come la banca centrale di Mosca e il Cremlino sterilizzano gli effetti delle sanzioni occidentali sulla valuta russa

ROMA – Ad oggi il Rublo è la migliore valuta del 2022 per incremento di valore dall’inizio dell’anno. La valuta russa è quella che ha fatto registrare i rialzi più forti sul dollaro. Da gennaio ad oggi, infatti, il rialzo sulla moneta americana si attesta a poco più del il 12%. Seguono il Real brasiliano (+10%) e il peso messicano (+1,9%). In negativo rispetto al dollaro tutte le altre monete. La notizia è stata riportata da Il Fatto Quotidiano che analizza gli effetti delle sanzioni a Mosca sulla moneta russa dall’inizio della guerra in Ucraina.

Per comprare un dollaro servono oggi poco più di 64 rubli contro i 75 dello scorso gennaio. Il rublo era crollato nei giorni immediatamente dopo lo scorso 24 febbraio, data dell’invasione dell’Ucraina salvo poi recuperare tutte le perdite. Lo scorso 7 marzo per ottenere un dollaro servivano 139 rubli. L’inversione di rotta è stata favorita dalle misure di controllo dei capitali del Cremlino e dagli interventi di supporto della banca centrale russa. In particolare le aziende russe che incassano valuta estera sono tenute a convertire l’80% nella valuta nazionale.