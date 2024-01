Il sacerdote e la violenza sessuale: chiesti 10 anni per don Rugolo

La richiesta è giunta dopo una requisitoria durata quasi sei ore

ENNA – Dieci anni di reclusione più le pene accessorie. È questa la richiesta del pm Stefania Leonte nel processo, che si celebra al tribunale di Enna, a Giuseppe Rugolo, il sacerdote accusato di violenza sessuale aggravata a danni di minori . La richiesta è giunta dopo una requisitoria durata quasi sei ore nel corso della quale il pm Leonte ha ricostruito tutti le fasi processuali e le fonti di prova.

Il processo

In aula ora le parti civili, l’avvocato Eleanna Parasiliti Molica per la vittima dalla quale denuncia è scaturita l’inchiesta della Procura di Enna, l’avvocato Mario Caligiuri per Rete l’ Abuso, unica associazione italiana che si occupa di sopravvissuti alle violenze clericali, Irina Mendola per l’associazione Co.Tu.Le.Vi, Contro tutte le violenze e Giovanni Di Giovanni per i genitori della vittima. Prossima udienza il 13 febbraio con gli avvocati dei responsabili civili e dell’imputato. La sentenza è prevista il 5 marzo.