 Il Siad-Csa-Cisal: "Ai lavoratori del Cefpas il contratto da Regionali"
Il Siad-Csa-Cisal: “Ai lavoratori del Cefpas il contratto da Regionali”

"Subito gli adempimenti amministrativi"
FORMAZIONE PROFESSIONALE
di
1 min di lettura

PALERMO – “E’ necessario compiere tutti i passaggi amministrativi per applicare in toto ai lavoratori del Cefpas, il Centro per la formazione permanente e l’aggiornamento del personale del servizio sanitario, il contratto del personale della Regione siciliana. Un polo di eccellenza, il cui personale va adeguatamente valorizzato”. Lo dicono Giuseppe Badagliacca, Angelo Lo Curto e Gianluca Vancheri del Siad-Csa-Cisal, sindacato che ieri ha partecipato all’incontro con i vertici del Cefpas e che questa mattina ha tenuto un’assemblea con i lavoratori.

“Apprezziamo gli sforzi dell’amministrazione – dicono Badagliacca e Lo Curto – per definire in tempi rapidi l’applicazione di tutti gli istituti contrattuali, dal Ford alle famiglie professionali e all’articolazione dell’orario di lavoro. Ieri si è inoltre ufficialmente insediata la delegazione trattante per accelerare i tempi di applicazione del contratto dei regionali. Giovedì si terrà un nuovo incontro per la definizione di un accordo ‘ponte’ per l’applicazione della parte giuridica e chiudere l’integrativo 2025. Abbiamo inoltre chiesto la proroga di tutti i contratti Cococo in scadenza il prossimo 31 dicembre”. 

