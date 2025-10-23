Il sindaco Lagalla incontra il console tunisino: “Un dialogo importante”

Il primo cittadino ha ricevuto Mohamed Ali Mahjoub a Palazzo Palagonia

PALERMO – Il sindaco Roberto Lagalla questa mattina a Palazzo Palagonia ha ricevuto il console della Tunisia a Palermo, Mohamed Ali Mahjoub. L’incontro è servito per discutere dell’ampliamento dei rapporti di collaborazione sui temi legati a commercio, turismo e sport tra Palermo e la comunità tunisina presente sul territorio, sui progetti di collaborazione legati alla prossima “Giornata culturale e turistica della Tunisia”.

La nuova sede della scuola tunisina

Si terrà a Palermo l’1 novembre che avrà come obiettivi “scambi e conoscenze reciproche tra le culture del Mediterraneo”, oltre all’apertura della nuova sede della scuola tunisina di Palermo presso la scuola “Giacomo Serpotta” di via Pier delle Vigne, che – secondo quanto detto dal sindaco – “sarà disponibile entro il 15 dicembre garantendo, così, alla comunità tunisina un nuovo spazio educativo moderno e funzionale. Il sindaco ha poi ribadito “l’importanza del dialogo con la comunità tunisina che rappresenta un valore aggiunto e un tassello significativo nella costruzione di una Palermo sempre più aperta, inclusiva e proiettata verso il Mediterraneo”.

Cultura e integrazione

“Oltre alla consegna dei locali per l’avvio della scuola tunisina – ha concluso Lagalla – sarà ampio il nostro impegno organizzativo per la “Giornata culturale e turistica della Tunisia” che coniugherà ad un momento di festa quel simbolico ponte di incontro, valori, cultura ed integrazione tra la comunità palermitana e tunisina”. L’incontro di Palazzo Palagonia si è poi concluso con l’impegno di rilanciare il gemellaggio in atto tra Palermo e Biserta.