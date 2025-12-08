Il talento di Diego: a 8 anni è il più giovane tesserato dell’era Pelligra

La maglia rossoazzurra ed il sogno

CATANIA – Diego Giuffrida, otto anni. Il più giovane tesserato del Catania Fc nell’era Pelligra. Un sogno rossazzurro che comincia lo scorso anno. E che sa di passione genuina. Ad appena 8 anni, Diego porta sulle spalle la maglia che sta ispirando il suo talento inseguendo il pallone come fosse un amico inseparabile.

Fin dai primi passi, Diego corre dietro a quel compagno di giochi che sembra non tradirlo mai: il calcio. E il campo gliene sta già restituendo la magia. Pur essendo un classe 2017, è uno dei bimbi di questa annata a essere tesserato con il Catania e a giocare stabilmente con i compagni del 2016. Mostrando personalità e coraggio da veterano.

La conferma del suo talento è arrivata proprio ieri, quando la squadra dei 2016 ha trionfato in un torneo disputato a Palermo. Diego non solo ha contribuito al successo, ma ha lasciato un segno bellissimo: quello del gol in finale. ‘Realizzato con la naturalezza dei piccoli grandi sognatori che non sentono il peso dell’età, né dei confronti con avversari più grandi’, dice chi ieri lo ha visto all’opera.

Un gesto semplice, un gol, che però racconta molto: la crescita di un giovane calciatore che vive il calcio come un sorriso, l’impegno quotidiano nei colori che ama e la promessa di un futuro tutto da scrivere. Una bella storia, sì. Una di quelle che ricordano a tutti che il calcio, prima di tutto, è un sogno da inseguire. E Diego – partito piccolissimo con l’ASD New Team Etneo e poi con la TeamSport – con la sua maglia ha appena cominciato a corrergli incontro.