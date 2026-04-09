Presentazione all'Ars

“Il tempo dei Senna – Le origini di Ayrton in Sicilia” è il titolo del libro del giornalista Giacinto Pipitone che ricostruisce il viaggio della famiglia del futuro tre volte campione del mondo di Formula 1 e riporta alla luce le radici italiane del mito brasiliano. Edito da Kalos, sara presentato venerdì 10 aprile, alle ore 16:30, nella sala rossa del Palazzo Reale di Palermo.

Il romanzo racconta del viaggio di Giovanna Magro, la bisnonna del campione brasiliano, partita nel 1894 da Siculiana, un piccolo paese sulla costa agrigentina. La storia di Ayrton Senna, infatti, è legata a questo borgo e a Giovanna e sua madre Angela. Due donne che, con coraggio e forza incrollabile, si ribellano a un destino opprimente. Entrambe attraversano insieme un’epopea difficile dove gioia e paura, speranza e dolore si susseguono senza che ci sia neanche il tempo di assuefarsi alle une o alle altre. E mentre la famiglia di Giovanna prova a resistere aggrappandosi all’amore, in paese e nelle campagne attorno a Siculiana si sentono i rumori della guerra e della devastazione. L’economia crolla. L’unica speranza è partire. E la famiglia di Giovanna lo fa.

I Magro partono sul piroscafo Matteo Bruzzo, la nave degli emigranti, e arrivano in Brasile con uno dei tanti viaggi della speranza il 6 dicembre 1894. Sono emigranti in preda a scafisti d’altri tempi ma, soprattutto, difensori di valori legati alla religione, alle regole, ai vincoli familiari e all’amore. Tutti tratti caratteriali rinvenibili nella personalità di Senna: su questo parallelismo punta il romanzo, in un continuo rimbalzo fra le scene in Sicilia alla fine dell’Ottocento e la vita in Brasile nel XX secolo.

Un romanzo che si chiude con l’immagine del pilota mentre vince il gran Premio del Giappone del 1988 diventando campione del mondo. A guardarlo c’è Neyde, la mamma di Ayrton e la nipote di Giovanna.

Il romanzo sulle origini italiane di Ayrton Senna nasce da una ricerca di alcuni giornalisti brasiliani che ha permesso di ricostruire l’albero genealogico di Ayrton Senna in occasione dei 30 anni dalla sua morte. Una ricerca che si fermava a un nome: Giovanna Magro. Nulla era detto su di lei, perché niente si sapeva. Eppure rappresentava, questa donna, l’inizio della storia della famiglia del campione in Brasile. Era la bisnonna approdata dall’altra parte del mondo dopo un viaggio lunghissimo e pieno di pericoli iniziato da Siculiana, piccolissimo paesino sulle coste agrigentine.

Nei polverosi e disordinati archivi di questo piccolo Comune è stato ritrovato l’atto di nascita di Giovanna Magro. E si è risaliti così anche a sua madre e suo padre, Angela Curabba e Giovanni Magro. Man mano che da vecchissime carpette venivano fuori i certificati che li riguardavano, emergeva anche una storia ricca di avvenimenti: due matrimoni (il primo in chiesa, il secondo in Comune), la nascita di altri figli e la morte di due di loro, le lotte contadine per l’autonomia dai feudatari e le missioni in Sicilia delle agenzie per l’immigrazione che suggerivano di fuggire, appunto verso il Brasile. In ognuno di quei documenti c’era un pezzo della storia. Da qui l’idea iniziale di dar vita a un museo, già realizzato a Siculiana. Parallelamente alla ricerca storica è nato il romanzo.