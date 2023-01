Il tour di Bonaccini fa tappa in provincia di Trapani

Con lui il segretario provinciale Venuti

1' DI LETTURA

GIBELLINA (TRAPANI) – Incontro tra il candidato alla segreteria nazionale del Partito democratico, Stefano Bonaccini, e il territorio trapanese alla Fondazione Orestiadi di Gibellina. Ad accogliere Bonaccini il segretario provinciale del Pd, Domenico Venuti, e il presidente della Fondazione Orestiadi, Calogero Pumilia. Tra i presenti la presidente dell’assemblea provinciale del Pd, Valentina Villabuona, il sindaco di Gibellina, Salvatore Sutera, diversi iscritti e simpatizzanti del Pd ma anche tanti semplici cittadini che hanno ascoltato le idee del candidato alla segreteria Dem.

Stefano Bonaccini e Domenico Venuti

“Ringrazio la Fondazione per averci ospitato in un luogo simbolo della cultura – ha affermato Venuti -, quella cultura sulla quale intendiamo scommettere per il riscatto e la rinascita economica del nostro territorio martoriato dal potere mafioso. Ringrazio anche Stefano per l’attenzione dimostrata verso questa parte di Sicilia con una tappa del suo tour”. A Gibellina, dove Venuti ha ribadito il suo grazie alla magistratura e alle forze dell’ordine per l’arresto del capomafia Matteo Messina Denaro, si è parlato anche di autonomia differenziata: “Da Bonaccini sono arrivate parole chiare – ha evidenziato Venuti -, non potrà esserci nessuna autonomia differenziata senza una tenuta complessiva del sistema-Paese che prenda in considerazione le istanze le necessità delle regioni del Sud. Il Paese va avanti solo se si va avanti tutti insieme”.