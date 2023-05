Il trattore finisce nel dirupo: perde la vita un 62enne

L'uomo avrebbe accusato un malore che ha finito con l'essere fatale. Inutili i soccorsi.

LICODIA EUBEA. Molto probabilmente un malore gli ha fatto perdere il controllo del mezzo. Non c’è stato nulla da fare per il 62enne Salvatore Savoca, precipitato col suo trattore in un dirupo della Strada Provinciale 38 in territorio di Licodia Eubea.

I soccorsi sono stati, purtroppo, vani: a nulla è servito l’arrivo del personale del 118 e dell’eliambulanza.

Sono stati i Vigili del fuoco a recuperare il corpo privo di vita dello sfortunato agricoltore. Sul posto, anche i carabinieri che hanno condotto le indagini sulla dinamica del tragico incidente.