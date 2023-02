Il trucco della centralina codificata, così agiva un ladro d’auto a Siracusa

Denunciato dai carabinieri

1' DI LETTURA

SIRACUSA – Incastrato un ladro di auto a Siracusa. In azione i carabinieri della stazione di Ortigia. Si tratta di un 36enne, pregiudicato, che la scorsa settimana aveva rubato due auto parcheggiate in strada.

Sistema collaudato per rubare le auto

I militari, dopo aver raccolto le denunce delle vittime, hanno avviato le indagini e, attraverso le analisi delle telecamere di sorveglianza, hanno identificato l’autore dei due furti che aveva utilizzato lo stesso sistema. L’uomo forzava lo sportello del veicolo e, tramite l’utilizzo di una centralina codificata, in pochi secondi, metteva in moto l’auto e la portava via. La due auto sono state ritrovate dopo alcune perquisizioni domiciliari e sono state restituite ai legittimi proprietari, mentre l’autore del furto è stato denunciato alla Procura di Siracusa.