Ilaria e Sara, due donne uccise: Palermo scende in piazza

PALERMO – Ilaria e Sara, due donne assassinate, Palermo scende in piazza.

Ilaria e Sara, due omicidi in 8 giorni

“Ancora una volta ci troviamo a dover reagire. Ancora una volta due nomi si aggiungono alla lunga lista di femminicidi in questo paese: Sara Campanella e Ilaria Sula. Non sono numeri. Erano donne”.

ReAzione Giurisprudenza invita la comunità studentesca a manifestare in memoria di Sara Campanella e Ilaria Sula domani, dalle ore 10 alle 12, in Piazza Pretoria a Palermo.

“Vivevano le loro vite, erano nostre colleghe e sono state uccise per il solo fatto di essere donne. Come associazione studentesca, come giovani, non possiamo restare in silenzio”.