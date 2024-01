“Illegittimi quei 29 milioni all’Arpa”: arriva la bocciatura della Consulta

L'Agenzia non può essere finanziata col Fondo sanitario

PALERMO – La Regione Siciliana non avrebbe potuto finanziare l’Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) con le risorse del Fondo sanitario regionale. Lo sostiene la Corte costituzionale con una sentenza depositata oggi. La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma della Finanziaria del 2015 che sanciva un finanziamento regionale di 29 milioni di euro per l’Arpa con risorse del Fondo sanitario regionale. La sentenza è figlia della questione di legittimità, sollevata dalla Corte dei conti con le sue sezioni riunite (e “incoraggiata” dal precedente ricorso del Commissario dello Stato su materia analoga, accolto con sentenza n. 233 del 2022), attraverso il giudizio di parifica dell’esercizio finanziario 2020. Una posizione ribadita dai giudici contabili anche nell’ultimo giudizio di parifica, quello relativo al Rendiconto 2021.

La sentenza sul finanziamento all’Arpa

La Corte, presieduta dal siciliano Augusto Barbera – dopo avere ricordato un’altra sentenza che dichiarava l’illegittimità costituzionale di una seconda norma, quella che attribuiva all’Arpa la qualifica di “ente del settore sanitario” -, ricorda che la Regione Siciliana “è sottoposta ai vincoli del piano di rientro dal disavanzo sanitario”. Di conseguenza “nel suo bilancio – si legge – non possono essere previste spese sanitarie ulteriori rispetto a quelle inerenti ai Livelli essenziali di assistenza”. Da qui il paletto fissato dai giudici costituzionali: “Rimane inibita alla Regione”, per quanto riguarda la materia della tutela della salute, la possibilità di introdurre prestazioni “ulteriori e ampliative” rispetto a quelle previste dal raggiungimento dei Lea. La Regione, infatti, spostando le risorse Fsr sull’Arpa avrebbe dovuto anche “individuare una correlazione” tra quel denaro assegnato all’Agenzia e i livelli essenziali di assistenza

Le ripercussioni

Resta da capire la conseguenza di questa sentenza sui bilanci regionali. Il governo potrebbe essere costretto a spostare la spesa di 29 milioni annui dal Fondo sanitario ai fondi ordinari, correggendo gli ultimi Rendiconti. Lo stesso potrebbe accadere per il bilancio di previsione ancora non approvato in via definitiva dall’Assemblea regionale siciliana. Se così fosse, sarebbero a rischio molte delle norme di spesa che in queste ore stanno prendendo forma all’Ars nell’ambito del maxi-emendamento alla manovra.