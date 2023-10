Immigrazione, Meloni: “Basita dalla sentenza del giudice di Catania”

La premier attacca sui social il magistrato etneo che ha rimesso in libertà un irregolare

1' DI LETTURA

ROMA – “Sono rimasta basita di fronte alla sentenza del giudice di Catania, che con motivazioni incredibili (“le caratteristiche fisiche del migrante, che i cercatori d’oro in Tunisia considerano favorevoli allo svolgimento della loro attività”) rimette in libertà un immigrato illegale, già destinatario di un provvedimento di espulsione, dichiarando unilateralmente la Tunisia Paese non sicuro (compito che non spetta alla magistratura) e scagliandosi contro i provvedimenti di un governo democraticamente eletto”. Così la premier Giorgia Meloni sui social. “Non è la prima volta che accade” ma “continueremo a difendere i confini”.

La vicenda è quella del tribunale di Catania che ha accolto il ricorso di un migrante, sbarcato a metà settembre a Lampedusa e poi portato nel nuovo centro di Pozzallo, giudicando il recente decreto del governo “illegittimo in più parti”. In particolare, i giudici hanno contestato la nuova procedura di trattenimento e la cauzione di 5000 euro da pagare per non andare nel centro.