‘Immortali’, così “la mafia si è ripresa il potere”

Presentazione a Palermo

Venerdì 3 ottobre, alle 17:30, da Epyc in via Pignatelli Aragona 42, a Palermo, sarà presentato il libro di Attilio Bolzoni “Immortali”.

Ne discuteranno, insieme all’autore, il parlamentare europeo Leoluca Orlando, Emilio Miceli, presidente del Centro Pio La Torre. Modererà la giornalista Manuela Modica.

Bolzoni, storico cronista e conoscitore delle dinamiche mafiose, racconta un’Italia che, ancora una volta, ha perso la memoria, e ripercorrendo gli ultimi dieci anni, ci scaraventa in un passato che credevamo chiuso per sempre, con la giustizia e l’antimafia che sembrano tornate ai tempi prima del Maxiprocesso e di Giovanni Falcone. Nascosta dietro ai tamburi di guerra che minacciano l’Europa e il mondo, coperta dalla distrazione ormai pervasiva sui media, secondo i quali non fa notizia, se non quando scattano arresti di personaggi che ormai vivono da emarginati nella trama reale del potere criminale, la mafia si è ripresa il potere. È più che mai necessario un nuovo racconto per smascherarla.