Impatto frontale tra autovetture: perdono la vita due giovanissimi

Ci sono anche due feriti

CAGLIARI – Incidente mortale nella notte tra venerdì 19 e sabato 20 gennaio a Cagliari. A perdere la vita due giovanissimi di 19 anni, Thomas Frau e Federico Cubeddu, entrambi di Quartu Sant’Elena.

Secondo la prima ricostruzione effettuata da parte della polizia locale, intorno alle 3.30 una Peugeot 207 ha preso contromano una via del centro finendo per scontrarsi contro una Maserati che arrivava in senso opposto.

Nell’impatto ha perso la vita il giovane alla guida della Peugeot. L’altro giovane che ha perso la vita era il passeggero che si trovava al suo fianco, sul sedile del navigatore. In gravi condizioni anche un altro ragazzo che si seduto nella parte posteriore. Ferito ma non grave il conducente della Maserati. I due feriti sono all’ospedale di Cagliari. Le auto sono state messe sotto sequestro.