1' DI LETTURA

Si svolgerà mercoledì 19 a Catania, all’Hotel Plaza, in viale Ruggero di Lauria 53, con inizio alle ore 09.00, il momento di riflessione “Nuovi strumenti di agevolazione per artigiani e pmi. Imprese e professioni insieme per lo sviluppo”. Protagonisti, la Confederazione nazionale dell’artigianato di Catania e l’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili della provincia etnea. La presenza all’evento darà diritto ai crediti formativi per gli iscritti all’Ordine presenti.

Dopo i saluti istituzionali di Floriana Franceschini, presidente territoriale di Cna Catania, Salvatore Virgillito, presidente dell’Odcec, e Lorenza Giardina, direttore generale della Crias, vi saranno gli interventi di Gianluca Guida, direttore della Crias, “Le agevolazioni della legge n. 494/1952 a favore delle imprese artigiane (bando Più artigianato) – e il Fondo di ripresa artigiane”, Antonio Merenda, Cna Innovazione Catania, “Il voucher per la transizione digitale ed ecologica delle micro e pmi”, e Giovannella Biondi, vice presidente della Commissione studio Finanza dell’Odcec etneo, “Le agevolazioni per le pmi previste dal P.R. 2021-2027. Bando Connettività e Fare impresa”. Modererà i lavori Tito Giuffrida, vice presidente dei commercialisti catanesi.

Le conclusioni saranno affidate ad Andrea Milazzo, segretario della Cna di Catania.