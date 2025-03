In casa cocaina e 10 mila euro, arrestato a Palermo

L'operazione dei carabinieri

PALERMO – I carabinieri della stazione di Monreale, con il nucleo cinofili di Palermo – Villagrazia, hanno arrestato un 25enne per spaccio di cocaina. I militari sono riusciti a individuare uno dei corrieri che da Palermo riforniva la droga nel territorio di Monreale.

Dopo servizi di osservazione e pedinamento militari dell’Arma hanno individuato e fermato un giovane nei pressi della sua abitazione a Palermo. Il fiuto del cane antidroga “Ron” ha permesso di far trovare diverse dosi di stupefacente nascoste in vari punti dell’appartamento. Sono stati sequestrati circa 50 grammi di cocaina, 15 grammi di marijuana e materiale per il confezionamento della droga, pronta per essere distribuita.

Durante la perquisizione, i militari hanno inoltre trovato, nelle tasche di giacche e giubbotti, circa 10.000 euro in contanti, in banconote di vario taglio, ritenuti provento della vendita di droga. Sequestrati anche bloc-notes e appunti contenenti nominativi e cifre sulla contabilità dell’attività di spaccio. Il gip ha convalidato l’arresto e disposto la misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.