In scena ‘Tosca’, il musical di Lucio Dalla arriva a Palermo

Al Teatro Jolly

PALERMO – Per la prima volta in Sicilia “Tosca. Amore disperato”. Il musical scritto e musicato da Lucio Dalla. A portarlo in scena il 20 aprile alle 21: 00 al Teatro “Jolly” di Palermo, sarà l’ Associazione “Teatro e Vita” di Giuseppe Celesia e Alberto Puglisi.

Celesia, che è anche il regista, interpreterà Cavaradossi, mentre Puglisi, che cura l’organizzazione generale, interpreterà Scarpia. Con loro sul palco saliranno Valeria Milazzo (Tosca), Davide Scaglione (Angelotti), Ivan Puglisi (Spoletta), Giulia Giunta (Sidonia), Manuela Donzelli, che è aiuto regia ed interpreterà la Marchesa Attavanti, Maria Grazia Saccaro (la Regina), Salvo Scrima (Cardinale/Guardia).

Il corpo di ballo coreografato da Alessandra Mazzara è inoltre composto da Alba Ferruggia, Floriana Sabato, Umberto Agnello, Alessia Greco, Marta Pampalone, Antonio Cappello e Giordana Nicolosi che cura i costumi ed insieme ad Alessia Fardella anche il trucco e parrucco. Un musical che conquista il pubblico, grazie all’intreccio di tradimenti e tormenti tra la protagonista Tosca innamorata del pittore Mario Cavaradossi alle prese con le insidie del malvagio Barone Scarpia, capo della polizia papale.

La suggestiva cornice della città di Roma fa da sfondo al musical con suggestive videoproiezioni che sottolineano gli stati d’animo profondi dei personaggi ed interagiscono con essi. Sicuramente un bell’esame di maturità per “Teatro e Vita” con un Musical complesso musicalmente e interpretativamente. Ma Celesia e Puglisi, con la loro Compagnia, ci hanno abituato negli anni ad interpretazioni che valicano il teatro amatoriale. L’appuntamento per la Prima in Sicilia di “Tosca. Amore disperato” di Lucio Dalla è il 20 aprile alle 21.00 al Teatro “Jolly” di Palermo. Parte del ricavato, sarà donato da “Teatro e Vita” all’aIRC.