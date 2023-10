Inail assume a tempo indeterminato, posti anche a Palermo: requisiti e domanda

C’è tempo fino al 25 novembre 2023

ROMA – Inail assume. L’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro ha indetto una procedura di reclutamento, per titoli e colloquio, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di 38 posti presso la direzione centrale assistenza protesica e riabilitazione.

Si assume al centro protesi di Vigorso di Budrio (BO); filiale di Roma del Centro protesi di Vigorso di Budrio; filiale di Lamezia Terme (CZ) del Centro protesi di Vigorso di Budrio; punto di assistenza di Torino; punto di assistenza di Milano; punto di assistenza di Venezia; punto di assistenza di Napoli; punto di assistenza di Bari; punto di assistenza di Palermo.

I requisiti

Per l’ammissione alla procedura di reclutamento è necessario il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana ovvero cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione Europea. Possono, altresì, partecipare i familiari dei cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero i cittadini di Paesi Terzi, che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.

b) Godimento dei diritti civili e politici. Per i candidati non cittadini italiani e non titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria, il godimento dei diritti civili e politici è riferito al Paese di cittadinanza.

c) Idoneità fisica all’impiego.

d) Non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, in forza di norme di settore, o licenziato per le medesime ragioni ovvero per motivi disciplinari ai sensi della vigente normativa di legge o contrattuale, ovvero dichiarato decaduto per aver conseguito la nomina o l’assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile.

e) Non aver riportato condanne con sentenza passata in giudicato per reati che costituiscono un impedimento all’assunzione presso una pubblica amministrazione.

f) Posizione regolare nei riguardi degli obblighi militari, qualora soggetto agli obblighi di leva.

g) Laurea triennale in tecniche ortopediche (L/SNT03 – Lauree delle professioni sanitarie tecniche), o titolo ad essa equipollente o equiparato. Sono ammessi alla partecipazione alla predetta procedura di reclutamento anche coloro che abbiano conseguito un titolo di studio all’estero. In tal caso, è richiesta la dichiarazione di equivalenza ai sensi dall’art. 38 del d.lgs. n.165/2001 e s. m.; la relativa modulistica è disponibile sul sito web del Dipartimento della Funzione Pubblica. Il candidato che non sia ancora in possesso del provvedimento di equivalenza sarà ammesso alla procedura di reclutamento con riserva specifica, purché sia stata attivata la procedura di cui al citato art. 38, fermo restando che l’equivalenza del titolo di studio dovrà obbligatoriamente essere presentata prima della stipula del contratto.

h) Iscrizione all’albo dei tecnici ortopedici dell’Ordine dei Tecnici sanitari di radiologia medica, delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, con l’indicazione della provincia.

i) Patente di guida non inferiore alla categoria “B”

l) Conoscenza della lingua italiana (solo per i cittadini stranieri) da valutarsi in sede di colloquio.

Come presentare la domanda

La domanda si presenta online nel portale del reclutamento della pubblica amministrazione. C’è tempo fino al 25 novembre 2023. Tutte le informazioni nel bando integrale.

