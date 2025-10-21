L’inchiesta sull’omicidio di Paolo Taormina, c’è un nuovo indagato

Come altri quattro amici avrebbe mentito ai pubblici ministeri

PALERMO – C’è un altro indagato nell’inchiesta sull’omicidio di Paolo Taormina. Un amico di Gaetano Maranzano, assassino reo confesso, avrebbe fornito false informazioni al pubblico ministero.

È stato convocato in caserma e ha fornito una versione che scricchiola. Il suo è un ruolo delicato visto che si tratta della persona che, così emergerebbe dal video, ha dato due schiaffi ad un cliente del pub. Si tratta del momento che precede l’omicidio.

Paolo Taormina esce dal locale per sedare gli animi e viene freddato con un colpo di pistola alla nuca. A casa dello stesso amico e neo indagato, allo Zen, i carabinieri hanno trovato le collane dorate e pacchiane che Maranzano indossava la notte del delitto.

Il suo nome si aggiunge agli altri quattro amici dell’assassino a cui viene contestato lo stesso reato. Sono stati tutti convocati in caserma come persone informate sui fatti, ma i pm hanno fermato l’audizione quando la posizione è cambiata: da semplice testimone a indagato.

Nulla trapela al momento su quali siano le bugie che caratterizzerebbero il suo racconto. Tutti gli indagati si sono coperti fra di loro. Il quinto sarebbe uno degli ultimi ad avere visto Maranzano allo Zen prima che si spostasse nella casa di via Nino Geraci al Cep. Il gruppo che raggiunse il pub in via Spinuzza era composto da almeno sette persone, poi fuggite a bordo di due scooter e una macchina.