Incastrato tra le lamiere dell’auto dopo l’incidente: condotto in ospedale

Lo scontro con un'altra vettura che giungeva dalla direzione opposta. (Foto VideoStar)

1' DI LETTURA

PATERNO’. Uno scontro che avrebbe potuto avere conseguenze ben peggiori ma che, per fortuna, si è concluso col bilancio di un ferito (probabile frattura alle gambe). Ad avere la peggio nell’incidente stradale avvenuto questa mattina alla periferia sud di Paternò – in zona Tre Fontane – è stato un 70enne che era a bordo della sua Fiat 500 vecchio modello e che è stato protagonista dell’impatto con una Fiat Punto che giungeva dalla direzione opposta.

L’anziano guidatore è rimasto incastrato tra le lamiere dell’auto e per districarlo dall’abitacolo è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco: subito dopo, l’uomo è stato trasportato tramite l’elisoccorso all’ospedale Cannizzaro di Catania.

Sul posto, per i rilievi, i carabinieri della locale Compagnia.