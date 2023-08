Incendi a Catania, Costanzo: “Si nomini un commissario”

L’intervento del segretario confederale della Cidec sullo “stato di crisi” provocato dai danni degli incendi nel capoluogo etneo

CATANIA. “Nel territorio catanese i danni causati dagli incendi della scorsa settimana sono enormi”. Lo afferma il segretario confederale della Cidec Lorenzo Costanzo, in una nota-appello all’assessore alle attività produttive Edy Tamaio.

“Nella sola provincia si registra un’impennata di danni – prosegue – tra il comune di Acireale e Acicatena con tantissimi agricoltori in ginocchio a causa di un violento incendio. In poco tempo ha bruciato tutto. La situazione non è diversa negli stabilimenti balneari e ristoranti. A causa della mancanza di fornitura di acqua e di luce si sono visti costretti a chiudere le proprie strutture”.

Inoltre sarebbe a rischio tantissima vegetazione di macchia mediterranea andata in fumo, come la pineta di Nicolosi. “Assurdo che a tutt’oggi non sia stato indetto un tavolo commissariale per predisporre eventuali ristori alle imprese”, prosegue. “Dopo l’annuncio del presidente Schifani in cui viene dichiarato lo stato di crisi – sottolinea – è assurdo e la tragica situazione economica era sotto gli occhi di tutti, dopo l’emergenza pandemica e la guerra tra la Russia e Ucraina”.

“Il commercio, infatti, era lentamente in ripresa – continua – soprattutto per il comporto delle partite iva, già seriamente a rischio”. Ora si dovrebbe fare i conti con “tante cancellazioni di turisti negli alberghi e strutture turistiche a causa dell’incendio all’aeroporto avvenuto in contemporanea”. Cidec auspica un piano per il rilancio delle imprese colpite da questa calamità per i ristori.