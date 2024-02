La ricostruzione dell'accaduto

PALERMO – Alcuni ragazzini a Palermo hanno lanciato sassi contro i pompieri intervenuti per spegnere le fiamme di rifiuti in via fratelli Cianciolo nei pressi della Cala a due passi dalla fonderia Oretea.

L’altro episodio

Sassaiola anche in via Deodato dove i pompieri erano intenti a domare le fiamme per un incendio appiccato sopra il tetto della scuola.