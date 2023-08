Incendi alle Hawaii, si dimette il capo dell’agenzia emergenze di Maui

Herman Andaya lascia dopo le polemiche sul mancato utilizzo delle sirene

1' DI LETTURA

Si è dimesso il capo dell’Agenzia per la gestione delle emergenze di Maui (Mema), criticata per non aver suonato le sirene d’allarme durante l’incendio che ha devastato la città hawaiana di Lahaina.

“Il sindaco Richard Bissen ha accettato le dimissioni dell’amministratore della Mema, Herman Andaya”, afferma un comunicato delle autorità locali.

Il motivo delle dimissioni di Andaya

“Invocando motivi di salute, Andaya ha presentato dimissioni che hanno effetto immediato”, specifica la nota. Andaya aveva detto mercoledì in una conferenza stampa di non essersi pentito per non aver suonato le sirene d’allarme dell’isola mentre l’incendio si avvicinava a Lahaina, dove vivono 12.000 persone.

L’ira dei sopravvissuti

Tale decisione insieme ad altri errori percepiti prima, durante e dopo il disastro che ha causato almeno 111 vittime ha fatto infuriare i sopravvissuti, sicuri che le sirene avrebbero potuto aiutare a salvare più vite.

“Data la gravità della crisi che stiamo affrontando, io e il mio team nomineremo qualcuno per questo ruolo chiave il prima possibile e non vedo l’ora di darne presto l’annuncio”, ha affermato Bissen in merito al nuovo capo della Mema.