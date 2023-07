Incendi in Sicilia, Spada (PD): “Chiesto lo stato di calamità”

Il deputato regionale del PD: "Servono risposte per i cittadini siciliani”

“Gli incendi che si stanno verificando in tutta l’Isola mettono in ginocchio imprenditori e cittadini siciliani, servono risposte chiare da parte del governo”. A sottolinearlo è Tiziano Spada, deputato regionale del Partito Democratico, in relazione ai roghi che – nelle ultime ore – hanno interessato diverse zone della Sicilia.

“Martedì, all’ordine del giorno della seduta in Assemblea Regionale Siciliana – continua Spada -, abbiamo chiesto alla Presidenza della Regione la dichiarazione dello stato di calamità. La Sicilia brucia e gli incendi interessano tutte le nove province. Non serve minimizzare e dire che è stata solo questione di sfortuna. Chiediamo che siano stanziati fondi sufficienti a risarcire chi ha subito danni ingenti”.

L’on. Tiziano Spada ha denunciato anche la mancanza di un Osservatorio Regionale sui cambiamenti climatici che il gruppo parlamentare del Partito Democratico chiede da mesi.

“Qualcuno deve prendersi le responsabilità di quello che sta succedendo. Non ci sono giustificazioni che questo Governo possa dare ai cittadini che hanno visto anni di sacrifici cancellati dalle fiamme. I cittadini siciliani – conclude il parlamentare regionale – pretendono risposte chiare e imminenti, anche dal punto di vista economico-finanziario, da parte di chi amministra la Sicilia. Siamo al fianco di questo governo nella ricerca delle soluzioni che possano fare uscire la nostra regione dalla situazione di emergenza in cui riversa”.